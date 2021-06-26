"Укрзализныця" объявила о задержке ряда поездов из-за непогоды26.06.2021 17:00
По состоянию на утро 26 июня из-за влияния погодных условий задерживаются ряд поездов. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" . В частности, задерживаются следующие поезда: № 4 Ужгород - ... подробнее →
В ОРДО заявили о возобновлении автобусного сообщения с ОРЛО26.06.2021 15:00
Курсирование автобусов по маршруту Торез – Луганск возобновится 28 июня, ожидается восстановление движения и по другим маршрутам между двумя "республиками". Об этом сообщили в "министерстве ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июня26.06.2021 13:00
В Украине выявили 756 случаев коронавируса за сутки. За это время скончались 35 пациентов, выздоровели 1835 инфицированных, сообщает министерство здравоохранения 26 июня. Среди новых больных 29 ... подробнее →
В ОРДО "компенсировали" рост пенсий повышением тарифов на ЖКУ26.06.2021 11:00
"Правительство ДНР" приняло ряд распоряжений о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе исполнительного органа. "С 1 июля в республике ... подробнее →
Где можно привиться от COVID-19 на этих выходных26.06.2021 10:00
На этих выходных центры массовой вакцинации от коронавируса открылись во всех регионах Украины - всего их насчитывается более 130. Об этом в Фейсбуке сообщает Минздрав . "В Украине уже работает более ... подробнее →
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела у Песок26.06.2021 09:00
По состоянию на 7 утра 26 июня зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых ... подробнее →
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