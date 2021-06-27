В ближайшие дни дожди, грозы и шквалы накроют большую часть Украины

27.06.2021 17:00

28 июня, в западных и большинстве южных областей без существенных осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы, в Черниговской, Сумской, ночью местами и Полтавской областях ... подробнее →

В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки

27.06.2021 15:00

Вооруженные формирования РФ целенаправленно нарушают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, в частности, пункты "о запрете на применение огня" и "о запрете на размещение тяжелого ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля

27.06.2021 13:00

ОВЕН Вы останетесь вполне довольными тем, что в эти дни вам удастся завершить то скучное или неприятное дело, которое постоянно откладывалось. Не исключено также, что вы сможете отвертеться от того, ... подробнее →

На Луганщине заработали первые два центра вакцинации от COVID-19

27.06.2021 11:00

В субботу, 26 июня, в Луганской области заработали два центра массовой вакцинации от COVID-19. Об этом глава Луганщины Сергей Гайдай доложил во время онлайн сессии Министерства здравоохранения Украины ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июня

27.06.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 450 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в восересенье, 27 июня. "Среди ... подробнее →

Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом (ВИДЕО)

27.06.2021 09:00

В ночь с 26 на 27 июня в американском Лас-Вегасе бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко провел бой с японцем Масайоши Накатани, сообщает ZN . Уже в первом раунде Ломаченко ... подробнее →

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