Центр предоставления админуслуг начал работу в прифронтовой Марьинке 28.06.2021 17:00 В прифронтовой Марьинке начал прием граждан Центр предоставления административных услуг. Об этом сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация. ЦПАУ Марьинской городской ВГА находится ... подробнее →

В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо" 28.06.2021 15:00 В Северодонецке начал работать новый водный аттракцион "Чудо-юдо", сообщает 06452 . Аттаракцион состоит из бассейна, размером 23/20 метров и горок, высотой 2,7; 3,2; и 4,6 метров. На нем могут ... подробнее →

В Черном море начались международные учения Sea Breeze 2021 28.06.2021 13:00 В Одессе состоялось торжественное открытие международных учений Sea Breeze 2021, сообщает информационное агентство Министерства обороны АрмияInform . В мероприятии приняли участие представители около ... подробнее →