В Киеве задержали "старшего стрелка народной милиции ЛНР"30.06.2021 17:00
Контрразведчики СБУ задержали в столице наемника РФ, входившего в состав так называемой "народной милиции ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ . Установлено, что злоумышленник находился в составе ... подробнее →
Металлургам ОРДЛО пообещали "праздничную" премию в 500 рублей30.06.2021 16:00
Евгений Юрченко, российский "смотрящий" за промышленностью, которую оккупанты отобрали у Украины на Донбассе, пообещал выдать металлургам премию в 500 рублей (190 грн), сообщают подконтрольные ... подробнее →
В ОРДО назвали количество очередников в списках на вакцинацию30.06.2021 15:00
Около 50 000 жителей ОРДО записались на вакцинацию от коронавируса с февраля текущего года. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения ДНР". В ОРДО вакцинация отдельных категорий граждан ... подробнее →
Поезд Киев-Бердянск, Авдеевка сокращает время в пути30.06.2021 14:00
Ночной скорый поезд № 116/115-136/135 "Маяк" сообщением Киев - Бердянск, Авдеевка со 2 июля начинает курсировать по более удобному расписанию, - сообщает "Укрзализныця" . По новому расписанию он ... подробнее →
Что нужно знать о китайской вакцине CoronaVac?30.06.2021 13:00
CoronaVac– вакцина, которую сегодня чаще всего используют для прививки против COVID-19. На конец июня врачи ввели почти 465 тысяч доз этого препарата. В то же время многие украинцы ничего не ... подробнее →
Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце30.06.2021 12:00
Первый президент Украины, а также представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Об этом LIGA.net заявил спикер переговорной группы Алексей ... подробнее →
В приложение "Дія" добавили электронный COVID-сертификат30.06.2021 11:00
В Украине началось бета-тестирование "электронных ковидных сертификатов". Об этом вечером во вторник, 29 июня, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Facebook . По его словам, бета-тест стартует 1 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июня30.06.2021 10:00
В Украине за день подтвердили 633 новых случая COVID-19, из них 31 ребенок и 19 медработников. Об этом сообщает Минздрав в среду, 30 июня. Накануне госпитализировали 360 человек, скончались 40 ... подробнее →
Украина вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020 (ВИДЕО)30.06.2021 09:00
В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины по футболу победила сборную Швеции, сообщает Цензор.НЕТ . Счет в матче на 26 минуте открыли украинцы, гол на счету Зинченко. На 42 минуте шведы отыгрались ... подробнее →
Рада отменила "пограничные" штрафы для жителей ОРДЛО30.06.2021 08:00
Верховная Рада приняла законопроект №5478, касающийся временных оснований неприменения штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее. Об этом ... подробнее →
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