Перерасчет пенсий. Что следует знать? 01.07.2021 17:00 По подсчетам Пенсионного фонда, сейчас в Украине проживает 11,1 миллиона пенсионеров. Более 2,7 миллиона из них все еще работают. От вида пенсии – по возрасту, стажу, состоянию здоровья – ... подробнее →

Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки 01.07.2021 15:00 Сегодня, 1 июля российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки - под обстрел попал частный сектор. Об этом сообщает пресс-центр ООС . "Оккупанты стреляли из запрещенных ... подробнее →