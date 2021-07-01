Перерасчет пенсий. Что следует знать?

01.07.2021 17:00

По подсчетам Пенсионного фонда, сейчас в Украине проживает 11,1 миллиона пенсионеров. Более 2,7 миллиона из них все еще работают. От вида пенсии – по возрасту, стажу, состоянию здоровья – ... подробнее →

В Мариуполе организуют прямую трансляцию матча Украина - Англия на площади Свободы

01.07.2021 16:00

В субботу, 3 июля мариупольцы и гости города смогут поддержать украинскую сборную по футболу в фан-зоне на площади Свободы. Там будет установлен большой экран для прямой трансляции поединка наших ... подробнее →

Пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки

01.07.2021 15:00

Сегодня, 1 июля российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки - под обстрел попал частный сектор. Об этом сообщает пресс-центр ООС . "Оккупанты стреляли из запрещенных ... подробнее →

СБУ выявила на Луганщине два тайника с гранатами и взрывчаткой

01.07.2021 14:00

СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник главарей незаконных вооруженных группировок с военными средствами поражения и тайник с гранатами в центре Северодонецка. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →

Компания Apple открыла официальное представительство в Украине

01.07.2021 13:00

Компания Apple 30 июня открыла официальный офис в Украине. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Сегодня Apple официально открыла офис в Украине. ... подробнее →

ВУЗ-переселенец из Луганска снова переезжает

01.07.2021 12:00

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко меняет свой юридический адрес и переезжает из Северодонецка в Рубежное, сообщает Трибун . ВУЗ будет размещаться по улице Померанчука 15, в ... подробнее →

Путин пообещал жителям ОРДЛО новую партию вакцины "Спутник V"

01.07.2021 11:00

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии пообещал дополнительные поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО, передает Depo.Донбасс . "Это вопрос, требующий внимательного к нему отношения. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 июля

01.07.2021 10:00

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, инфицировались 28 детей и 18 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за минувшие ... подробнее →

Медики Луганщины получили 24 новых реанимобиля

01.07.2021 09:00

Глава Луганской области Сергей Гайдай вручил медикам 24 комплекта ключей от новых автомобилей скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА . Cпециализированные машины были приобретены за ... подробнее →

Украинских болельщиков не пустят в Италию на матч Украины и Англии

01.07.2021 08:00

Матч Евро-2021 между сборными Украины и Англии пройдет 3 июля в Риме, куда граждан нашего государства могут пустить по строго определенным причинам. Об этом напоминают в посольстве Украины в Италии . ... подробнее →

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