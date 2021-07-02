На Луганщине презентовали два первых туристических маршрута02.07.2021 17:00
В Луганской области презентовали два первых туристических маршрута - «Жемчужины Новоайдарщины» и «Атмосферный Старобельск». Об этом сообщили в Луганской областной ... подробнее →
В ГПСУ рассказали о ситуации с COVID-тестированием въезжающих из России02.07.2021 16:00
В Государственной пограничной службе Украины сообщили , что сегодня по состоянию на 11:00 через пять КПП границу с РФ пересекли более 1800 человек. Из них прошли тестирование – более 900 ... подробнее →
Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета02.07.2021 15:00
Первый президент Украины Леонид Кравчук не будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы до конца лета из-за проведенной ему недавно операции на сердце. Об этом Общественному сообщил ... подробнее →
Букмекеры дали прогноз на матч Украина - Англия02.07.2021 14:00
Национальная сборная Украины по футболу сыграет в субботу, 3 июля, с командой Англии матч 1/4 финала чемпионата Европы. В этом поединке букмекеры отдают предпочтение британским футболистам, передает ... подробнее →
На КПП "Гоптовка" организуют экспресс-тестирование на COVID-1902.07.2021 13:00
Со 2 июля в пункте пропуска "Гоптовка" организуют проведение экспресс-тестирования на COVID-19. Об этом заявила глава Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук. Тестирование будут проводить во ... подробнее →
Завтра на Донетчине начнет работу четвёртый центр вакцинации от COVID-1902.07.2021 12:00
Пункт массовой вакцинации населения от COVID-19 начнет работу в Славянске с 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба горсовета . "С субботы в Центральной библиотеке по адресу: ул. Соборная, 2А, начинает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июля02.07.2021 11:00
В Украине за сутки зафиксировано небольшое снижение новых случаев коронавирусной инфекции - 696 (вчера 705 заболевших). Из них заразились 36 детей и 33 медработника. Об этом сообщает Минздрав ... подробнее →
За сутки в ООС 26 обстрелов, есть раненый02.07.2021 10:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь нет. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС . "В направлении ... подробнее →
Австрия и Нидерланды открылись для украинских туристов02.07.2021 09:00
Австрия и Нидерланды разрешили въезд для вакцинированных от коронавируса граждан Украины. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Согласно информации на карте МИД, с 1 июля ... подробнее →
В Донецкой области появился свой Нью-Йорк02.07.2021 08:00
Депутаты Верховной Рады 1 июля поддержали переименование поселка городского типа Новгородское, что в Донецкой области, в Нью-Йорк. С такой инициативой выступили его жители, потому что хотели вернуть ... подробнее →
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