В ГПСУ рассказали о ситуации с COVID-тестированием въезжающих из России 02.07.2021 16:00 В Государственной пограничной службе Украины сообщили , что сегодня по состоянию на 11:00 через пять КПП границу с РФ пересекли более 1800 человек. Из них прошли тестирование – более 900 ... подробнее →

Кравчук выбыл из переговоров по Донбассу до конца лета 02.07.2021 15:00 Первый президент Украины Леонид Кравчук не будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы до конца лета из-за проведенной ему недавно операции на сердце. Об этом Общественному сообщил ... подробнее →