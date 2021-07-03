В Мариуполе стартовал молодежный фестиваль по стронгмену 03.07.2021 17:00 В Мариуполе открылся молодежный фестиваль по стронгмену Strong Games 2021, сообщает MRPL.CITY . Состязания стартовали на площади Свободы. В целом будут работать порядка пяти фитнес-локаций. ... подробнее →

Вчера КПВВ Донбасса пересекло более 3 тысяч человек 03.07.2021 15:00 Вчера на Донбассе работало 2 КПВВ в Станице Луганской и Новотроицком, которые пересекло 3078 человек. Об этом сообщает Восточный вариант . За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда ... подробнее →