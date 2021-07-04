Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля

04.07.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 11 детей и пять медработников. Об этом сообщает Минздрав . Также за прошедшие 24 часа ... подробнее →

Муса Магомедов раскритиковал принятый Радой закон об отмене "пограничных" штрафов (ВИДЕО)

04.07.2021 10:00

Принятый парламентом закон об отмене штрафов при выезде из неподконтрольных Украине районов Донбасса через Россию не принесет большого изменения ситуации, поскольку он не предусматривает их полную ... подробнее →

Украина покинула Евро-2020 после поражения от Англии (ВИДЕО)

04.07.2021 09:00

Сборная Украины "всухую" проиграла Англии, пропустив четыре гола. После этого выступление сине-желтых на Евро-2020 завершено, сообщает Корреспондент.net . Британцы с первых минут взяли игру под ... подробнее →

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