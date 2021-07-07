Хронические болезни не помеха вакцинации07.07.2021 17:00
Люди с хроническими болезнями очень уязвимы к коронавирусу. Они имеют слабый иммунитет, а значит, COVID-19 – очень серьезный противник для них. Встреча с этой болезнью может стать роковой для ... подробнее →
В Госспецсвязи заявили о хакерской атаке на сайты госорганов Украины07.07.2021 16:00
В Украине произошла масштабная атака на сайты органов государственной власти. Об этом сообщает Госспецсвязи в среду, 7 июля. 6 июля во второй половине дня произошел аварийный технический сбой в ... подробнее →
Через КПВВ Новотроицкое проследовали три грузовика с гумпомощью для ОРДЛО07.07.2021 15:00
На неподконтрольную правительству часть Донецкой и Луганской областей доставлены еще около 60 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно ... подробнее →
В ОРДО назвали города-"лидеры" по заболеваемости коронавирусом07.07.2021 14:00
В ОРДО на сегодняшний день развернуто 20 госпитальных баз по лечению пациентов с COVID-19 и пневмониями. Об этом сообщает так называемый "минздрав ДНР". В "ведомстве" уточнили, что на данный момент ... подробнее →
В Марьинке состоялась фотовыставка о сотрудничестве Украины с НАТО07.07.2021 13:00
В прифронтовой Марьинке в Доме культуры состоялась презентация выставки фотографий, посвященных сотрудничеству Украины с НАТО. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС . Участие в мероприятии приняли ... подробнее →
Правозащитники проинспектировали КПВВ "Станица Луганская"07.07.2021 12:00
Мониторы БФ "Восток SOS" проверили работу КПВВ "Станица Луганская", сообщается на странице организации в фейсбуке . Правозащитники пообщались с 10 людьми, осуществлявшими пересечение, 2 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июля07.07.2021 11:00
В Украине за день подтвердили 610 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2238974. Об этом сообщает Минздрав в среду, 7 июля. Накануне выздоровели 1 666 человек (всего - 2174353), а ... подробнее →
В Минюсте пояснили механизм ареста банковских счетов должников07.07.2021 10:00
Средства на счету должника могут быть заблокированы в автоматическом режиме, но списать их никто не сможет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции . "Задолжали за ЖКХ или не уплатили ... подробнее →
В зоне ООС больше суток соблюдается режим тишины07.07.2021 09:00
За сутки, 6 июля, и с начала текущих суток на Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 7 июля. "Боевых ... подробнее →
ПАСЕ приняла украинскую резолюцию о Крыме и ОРДЛО07.07.2021 08:00
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию, которая осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также военные преступления российской ... подробнее →
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- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
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