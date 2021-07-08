В ОРДО увеличат количество "призывников"08.07.2021 17:00
Группировка "ДНР" будет поэтапно увеличивать численность призывников. Об этом сообщил "глава республики" Денис Пушилин. "Конечно же, мы будем поэтапно увеличивать численность призывников. Стоит ... подробнее →
В Киеве демонтируют памятник российско-украинской дружбе08.07.2021 16:00
Киевсовет принял решение о демонтаже памятника дружбы Киева и Москвы в сквере на улице Маршала Якубовского – его передадут в музей тоталитаризма. Об этом стало известно в ходе заседания ... подробнее →
ГБР запустило горячую линию для сообщений о необоснованных активах чиновников08.07.2021 15:00
Государственное бюро расследований запустили отдельную линию для получения сообщений о наличии у должностных лиц необоснованных активов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР . В ведомстве просят ... подробнее →
В Чили обнародовали новые данные об эффективности вакцины CoronaVac08.07.2021 14:00
CoronaVac в Чили, где ходят штаммы коронавируса, снижающие эффективность иммунитета от вакцин первого поколения и от болезни прежними штаммами, "эффективно предотвращал COVID-19, включая тяжелое ... подробнее →
В ОРЛО заявили о ранении мирной жительницы во время обстрела08.07.2021 13:00
Жительница неподконтрольной Украине части Луганской области была тяжело ранена в результате обстрела 7 июля. Об этом заявили в "народной милиции ЛНР". Отмечается, что раненая женщина 1960 года ... подробнее →
В Донецке целую неделю будут бесплатно показывать фильмы Меньшова08.07.2021 12:00
Кинотеатры оккупированного Донецка проведут бесплатные показы фильмов в неделю памяти российского актера и кинорежиссера Владимира Меньшова. Об этом сообщили в городской "администрации". С 8 по 15 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля08.07.2021 11:00
В Украине за сутки подтвердили 617 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2239591. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 8 июля. Накануне госпитализировали 404 человека, летальных случаев ... подробнее →
Кабмин выделил очередной транш на жилье для переселенцев08.07.2021 10:00
Кабинет Министров на вчерашнем заседании распределил субвенцию из государственного бюджета и направил 18 078 млн гривен на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам. Об этом сообщает ... подробнее →
На Донбассе за сутки - 6 нарушений "тишины", один боец ВСУ ранен08.07.2021 09:00
За сутки, 7 июля, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 8 июля. Вблизи Песков враг вел огонь по ... подробнее →
Украина предложила странам НАТО испытать их разработки на Донбассе08.07.2021 08:00
Страны Альянса могут испытывать свои новейшие средства радиоэлектронной борьбы против российских систем РЭБ, которые Россия тестирует на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, и тем ... подробнее →
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- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
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