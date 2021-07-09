Укрзализныця представила первую инклюзивную "электричку"09.07.2021 17:00
Укрзализныця представила первый модернизированный пригородный поезд, приспособленный для перевозки пассажиров с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба УЗ . "Сегодня представляем первый в ... подробнее →
СБУ изъяла у 62-летнего жителя Луганщины целый арсенал оружия09.07.2021 16:00
В ходе проведения санкционированного судом обыска в доме 62-летнего жителя села Малиновое 8 июля, правоохранители обнаружили и изъяли смертоносный арсенал оружия, взрывчатку и боеприпасы, сообщают в ... подробнее →
В ГМС заявили о проблемах с оформлением паспортов09.07.2021 15:00
В Украине временные задержки при оформлении документов в отдельных подразделениях Государственной миграционной службы. Причиной стали технические неисправности на каналах связи и оборудовании ... подробнее →
В оккупированном Донецке от инсульта умерла "военкор ДНР"09.07.2021 14:00
В оккупированном Донецке умерла сотрудница прокремлевского агентства News Front Екатерина Василенко, которая работала под псевдонимом Катя Катина. Об этом сообщается в телеграм-канале агентства. 6 ... подробнее →
Волонтеры из Франции передали оборудование и мебель для больниц Донбасса09.07.2021 13:00
В рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток", из Франции в Краматорск в очередной раз прибыл автопоезд с гуманитарным грузом медицинского назначения стоимостью более 3 миллионов ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июля09.07.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 655 новых случаев коронавирусной инфекции. Их них заразились 31 ребенок и 37 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Так, за прошедшие 24 ... подробнее →
В Авдеевке ко дню металлурга устроят большой праздничный концерт09.07.2021 11:00
АКХЗ компании Метинвест дарит всем жителям Авдеевки большой праздничный концерт по случаю дня металлурга и горняка, который традиционно отмечается в третье воскресенье июля, сообщает avdeevka.city . ... подробнее →
Вакцинированные CoronaVac украинцы могут посетить 10 стран09.07.2021 10:00
Украинцы, полностью привитые препаратом CoronaVac, могут отправиться в Испанию, Эстонию, Австрию, Нидерланды, Молдову, Венгрию, Турцию, Грецию, Болгарию и на португальский остров Мадейра. Об этом ... подробнее →
Донецкий футбольный клуб снялся с чемпионата УПЛ09.07.2021 09:00
Футбольный клуб "Олимпик" заявил о снятии с розыгрыша украинской Премьер-лиги и приостановлении деятельности. Об этом информирует пресс-служба клуба . "Нами принято решение о снятии команды с ... подробнее →
На Донбассе один украинский воин погиб, еще один ранен в результате вражеского огня09.07.2021 08:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС . "Вблизи населенного ... подробнее →
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске09:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
- Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области12:00
- В ДонОГА анонсировали визит Зеленского в Донецкую область15:30
- В Седово спасли очередных "унесенных ветром"15:00
- В ОРДЛО заявили о получении российской вакцины "Спутник Лайт"14:00
- В Минздраве оценили коллективный COVID-иммунитет украинцев09:00
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске09:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
- Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июля11:00
- Из-за аварии в Полтавской области задерживаются 8 поездов10:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- В ОРДО учредили новую "государственную награду"
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера
- Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе
- "ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты"
- В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"
- В Седово спасли очередных "унесенных ветром"
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?
- Кабмин ужесточил правила въезда в Украину
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)
- Минреинтеграции запустит бесплатные автобусы на КПВВ у линий разграничения с ОРДЛО и Крымом