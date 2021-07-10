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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июля 10.07.2021 13:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 507 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше чем было днем ранее. Госпитализировано за сутки 364 человек, что также меньше предыдущего дня. Об этом в ... подробнее →