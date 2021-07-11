Букмекеры назвали фаворита финального матча Евро-2020 11.07.2021 15:00 Сегодня, 11 июля, состоится финал Евро-2020, в котором встретятся сборные Италии и Англии. Букмекеры отдают небольшое предпочтение англичанам, которые будут хозяевами поля, сообщает ZN . Завоевание ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 11.07.2021 13:00 ОВЕН Овны первой декады апреля прекрасно станут чувствовать, где и когда уместно спорить, а где лучше промолчать или перевести разговор в другое русло. При такой тактике поведения очень плодотворным ... подробнее →