В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе15.07.2021 17:00
Управление верховного комиссара ООН по правам человека провело подсчет общего числа жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 года по 30 июня 2021 года, передает "Радио Свобода" . "По ... подробнее →
Украина обзавелась официальной страницей в Instagram15.07.2021 16:00
В социальной сети Instagram появилась официальная страница Украины. Найти ее можно по имени профиля @ukraine.ua, сообщает Министерство иностранных дел . Цель этой страницы — создание и ... подробнее →
В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации15.07.2021 15:00
В Мариуполе 16 июля откроется второй Центр массовой вакцинации. Там будут работать две бригады медиков, которые будут вакцинировать CoronaVac, сообщает пресс-служба горсовета . Центр вакцинации будет ... подробнее →
Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей15.07.2021 14:00
На КПВВ "Меловое" задержали женщину, которая пыталась тайно перевезти 2 миллиона российских рублей через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ... подробнее →
В Краматорске открыли памятник Василю Стусу15.07.2021 13:00
В Краматорске состоялось торжественное открытие памятнику украинскому поэту-диссиденту, борцу за свободу Украины, погибшему в застенках советских лагерей, Василю Стусу, сообщает Восточный проект . ... подробнее →
Рада отправила Авакова в отставку15.07.2021 12:00
Верховная Рада на заседании в четверг, 15 июля, 291 голосом одобрила заявление главы МВД Арсена Авакова об отставке, сообщает Корреспондент.net . Аваков подал заявление об увольнении с должности 13 ... подробнее →
В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"15.07.2021 11:00
В Лисичанске открыто инклюзивное отделение "Ощадбанка", адаптированное для комфортного обслуживания всех клиентов, в том числе с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Об этом ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля15.07.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в четверг, 15 июля. "Среди заболевших: детей ... подробнее →
На Харьковщине испортили более 9 тысяч доз вакцин Pfizer15.07.2021 09:00
В Харьковской области при получении вакцины Comirnaty производства американской компании Pfizer на региональном складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки препарата в двух ... подробнее →
На Донбассе за сутки - 13 нарушений "тишины", два украинских воина ранены15.07.2021 08:00
За прошедшие сутки, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске09:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
- Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области12:00
- В ДонОГА анонсировали визит Зеленского в Донецкую область15:30
- В Седово спасли очередных "унесенных ветром"15:00
- В ОРДЛО заявили о получении российской вакцины "Спутник Лайт"14:00
- В Минздраве оценили коллективный COVID-иммунитет украинцев09:00
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске09:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
- Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июля11:00
- Из-за аварии в Полтавской области задерживаются 8 поездов10:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- В ОРДО учредили новую "государственную награду"
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера
- Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе
- "ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты"
- В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"
- В Седово спасли очередных "унесенных ветром"
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?
- Кабмин ужесточил правила въезда в Украину
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)
- Минреинтеграции запустит бесплатные автобусы на КПВВ у линий разграничения с ОРДЛО и Крымом