В ООН назвали общее количество жертв войны на Донбассе

15.07.2021 17:00

Управление верховного комиссара ООН по правам человека провело подсчет общего числа жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 года по 30 июня 2021 года, передает "Радио Свобода" . "По ... подробнее →

Украина обзавелась официальной страницей в Instagram

15.07.2021 16:00

В социальной сети Instagram появилась официальная страница Украины. Найти ее можно по имени профиля @ukraine.ua, сообщает Министерство иностранных дел . Цель этой страницы — создание и ... подробнее →

В Мариуполе завтра начнет работу второй центр массовой вакцинации

15.07.2021 15:00

В Мариуполе 16 июля откроется второй Центр массовой вакцинации. Там будут работать две бригады медиков, которые будут вакцинировать CoronaVac, сообщает пресс-служба горсовета . Центр вакцинации будет ... подробнее →

Украинка пыталась провезти через КПВВ "Меловое" 2 млн рублей

15.07.2021 14:00

На КПВВ "Меловое" задержали женщину, которая пыталась тайно перевезти 2 миллиона российских рублей через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ... подробнее →

В Краматорске открыли памятник Василю Стусу

15.07.2021 13:00

В Краматорске состоялось торжественное открытие памятнику украинскому поэту-диссиденту, борцу за свободу Украины, погибшему в застенках советских лагерей, Василю Стусу, сообщает Восточный проект . ... подробнее →

Рада отправила Авакова в отставку

15.07.2021 12:00

Верховная Рада на заседании в четверг, 15 июля, 291 голосом одобрила заявление главы МВД Арсена Авакова об отставке, сообщает Корреспондент.net . Аваков подал заявление об увольнении с должности 13 ... подробнее →

В Лисичанске открылось инклюзивное отделение "Ощадбанка"

15.07.2021 11:00

В Лисичанске открыто инклюзивное отделение "Ощадбанка", адаптированное для комфортного обслуживания всех клиентов, в том числе с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Об этом ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июля

15.07.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в четверг, 15 июля. "Среди заболевших: детей ... подробнее →

На Харьковщине испортили более 9 тысяч доз вакцин Pfizer

15.07.2021 09:00

В Харьковской области при получении вакцины Comirnaty производства американской компании Pfizer на региональном складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки препарата в двух ... подробнее →

На Донбассе за сутки - 13 нарушений "тишины", два украинских воина ранены

15.07.2021 08:00

За прошедшие сутки, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

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