Завтра в Славянске состоится инклюзивный фестиваль "Inclusion fest"16.07.2021 17:00
В городе Славянск впервые пройдет инклюзивный артфестиваль "Inclusion fest", сообщает Восточный вариант. Состоится он 17 июля 2021 года на главной сцене в парке Шелковичный, начало в 16:00. Вход ... подробнее →
На Северском Донце проведут массовый заплыв среди любителей16.07.2021 16:00
17 июля 2021 года впервые в истории современной Украины в Донецкой области состоится массовый заплыв на открытой воде среди любителей, сообщает Восточный Вариант со ссылкой на организаторов. ... подробнее →
Делегация посольства США посетила зону ООС16.07.2021 15:00
Делегация посольства США в Украине во главе с временно поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом посетила район проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр операции ... подробнее →
В Кабмине назвали страны, признающие украинские COVID-сертификаты16.07.2021 14:00
Сертификат о вакцинации, который выдает Украина уже согласились признать несколько стран Европы. Об этом в пятницу, 16 июля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к ... подробнее →
Верховная Рада назначила нового главу МВД16.07.2021 13:00
Верховная Рада 271 голосами назначила народного депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел, сообщает Корреспондент.net . "Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть ... подробнее →
ФК «Шахтер» представил новую игровую форму (ВИДЕО)16.07.2021 12:00
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» представил игровую форму от Puma сезона 2021/22. Презентация состоялась 15 июля в «Украинском доме» в Киеве. Новый домашний комплект формы ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июля16.07.2021 11:00
В Украине за сутки выявили 737 новых случаев заражения коронавирусом, что больше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 422 человек, что также превышает показатель предыдущего дня. Об этом ... подробнее →
Пушилин изъявил желание вступить в «Единую Россию»16.07.2021 10:00
Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что намерен вступить в партию «Единая Россия». Об этом он сообщил в четверг по итогам агитационного форума партии в Донецке, пишут ... подробнее →
Ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer и Sinovac16.07.2021 09:00
У людей, которые получили COVID-прививку вакциной производства Pfizer-BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату CoronaVac от фирмы ... подробнее →
На Донбассе боевики обстреляли пгт Нью-Йорк16.07.2021 08:00
Российские оккупанты обстреляли Нью-Йорк на Донетчине. В результате обстрела повреждены крыша дома и крыша гаража. Об этом сообщил в Фейсбуке глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. ... подробнее →
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- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
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