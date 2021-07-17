На Луганщине попал в аварию автобус Харьков - Станица-Луганская17.07.2021 17:00
Сегодня, 17 июля, примерно в 4:13 на автодороге Н-21 на 68 км (недалеко от города Счастье) произошло ДТП — опрокидывание маршрутного автобуса "Мерседес спринтер", сообщает Depo.Харьков . В ... подробнее →
Укрзализныця восстанавливает два пригородных поезда на Донбассе17.07.2021 15:00
Укрзализныця восстанавливает движение двух пригородных поездов на Донетчине и Луганщине. Об этом сообщает пресс-центр УЗ . С 19 июля будет курсировать поезд №6107 / 6106 Волноваха — Мариуполь ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июля17.07.2021 13:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 591 новый случай коронавируса COVID-19, сообщает Минздрав в субботу, 17 июля. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 438 человек; летальных случаев - ... подробнее →
Дания и Германия открывают границы для украинцев17.07.2021 11:00
Дания и Германия отменяют ограничения на въезд для украинцев. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об этом в своем Твиттере . По его словам, Дания «открывается» для всех ... подробнее →
Данилов подвел итоги очередного заседания СНБО17.07.2021 10:00
На заседании СНБО в пятницу, 16 июля, рассмотрели шесть вопросов, сообщил глава Совбеза Алексей Данилов, передает Корреспондент.net . По его словам, первый вопрос о безпасности госграницы является ... подробнее →
В оккупированном Донецке взорвался газопровод17.07.2021 09:00
Вчера в Буденновском районе Донецка взорвался газопровод. Инцидент произошел около 14:30 в районе железнодорожной станции "Мушкетово", сообщают местные СМИ. В результате взрыва начался пожар, на ... подробнее →
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- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
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