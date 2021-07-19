21 июля состоится первый отбор ВПЛ для льготной ипотеки под 3%19.07.2021 17:00
Первый рандомный отбор переселенцев для получения кредита на жилье под 3% состоится 21 июля. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на главу Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслана ... подробнее →
Зеленский в Грузии посетил линию соприкосновения с Абхазией19.07.2021 16:00
Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Грузию ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с оккупированной Абхазией. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в ... подробнее →
В Краматорске установили "водяные арки", чтобы освежиться в жару19.07.2021 15:00
В эти жаркие дни жители Краматорска могут освежиться под "водяными арками", которые установило КП "Краматорский водоканал". Об этом сообщается на странице коммунального предприятия в Facebook . ... подробнее →
В Киеве из-за мощного ливня затопило две станции метро (ВИДЕО)19.07.2021 14:00
В Киеве из-за мощного ливня подтоплены станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена . "Станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход. ... подробнее →
Названа дата и повестка дня следующего заседания ТКГ по Донбассу19.07.2021 13:00
21 июля в режиме видеоконференции состоится заседание Трехсторонней контактной группы, в ходе которого, в частности, будут рассмотрены вопросы о нарушениях режима прекращения огня со стороны ... подробнее →
В Киеве начал работу образовательный проект для подростков Донбасса19.07.2021 12:00
19-30 июля в Киеве будет работать Школа документалистики и медиа «DocUaDream» для подростков Донбасса, которых затронула война, сообщает ІнА "Українські Новини" . Это 10-дневная учебная ... подробнее →
Женская команда Шахтера дебютировала разгромной победой (ВИДЕО)19.07.2021 11:00
В воскресенье, 18 июля, женская команда донецкого Шахтера провела свой первый матч в истории, сообщает iSport . Это была товарищеская встреча, а соперником стала киевская команда Еднисть. Победу ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июля19.07.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом, что немного меньше чем накануне. Госпитализировано 307 человек. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает Минздрав . ... подробнее →
Ляшко анонсировал инновационные лекарства от COVID19.07.2021 09:00
В ближайшее время в Украине объявят о создании инновационных препаратов от COVID-19, которые только начинают появляться в мире. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в комментарии ... подробнее →
В Донецке запускают автобусный маршрут через три района19.07.2021 08:00
Новый автобусный маршрут №10-а планируется открыть в Донецке до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе "администрации" города. "На основании обращений жителей Киевского района в ... подробнее →
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- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
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