В Мариуполе с августа подорожает проезд в общественном транспорте22.07.2021 17:00
В Мариуполе исполком горсовета решил повысить стоимость проезда в транспорте с 1 августа. Цена одной поездки на муниципальном и частном автобусе и троллейбусе составит 10 грн, в трамвае – 9 грн, ... подробнее →
В ОРДО готовы трудоустроить свыше 19 000 граждан22.07.2021 16:00
"Центр занятости ДНР" готов предложить соискателям более 19 тысяч вакансий. Об этом сообщила его "директор" Елена Голобородова. "В базе Республиканского центра занятости содержится 19 330 вакансий ... подробнее →
СБУ выявила в Херсонской области сеть агентов ФСБ РФ22.07.2021 15:00
Служба безопасности Украины совместно с контрразведкой и внутренней безопасностью блокировала деятельность агентурной сети российской ФСБ на территории Херсонской области. об этом сообщает ... подробнее →
Зеленский подписал закон о модернизации системы водоснабжения на Луганщине22.07.2021 14:00
Президент Владимир Зеленский подписал закон относительно ратификации соглашения с Францией по улучшению водоснабжения в Луганской области. Французская сторона предоставляет субкредит ... подробнее →
Из-за непогоды в Донецкой и Луганской областях погибли два человека22.07.2021 13:00
Из-за осложнения погодных условий в среду, 21 июля, в Донецкой области погиб один человек и семеро пострадали, еще один житель погиб в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
Зеленский подписал закон об отмене "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО22.07.2021 12:00
Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменения в раздел II «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июля22.07.2021 11:00
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 726 новых случаев заболевания коронавирусом COVID -19. Вчерашний показатель вновь превышен. Рост заболеваемости продолжается третий день подряд, сообщает ... подробнее →
Студентов ОРДЛО обяжут изучать статью Путина об Украине22.07.2021 10:00
Группировки "ЛДНР" приказали внести статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" в образовательные программы подконтрольных им вузов. Об этом сообщает ... подробнее →
В ТКГ договорились о допуске инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО22.07.2021 09:00
В Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе заявили о подготовке инспекции экспертами Международного агентства по атомной энергии к ядерному материалу на временно ... подробнее →
В Белом доме назвали дату встречи Байдена и Зеленского22.07.2021 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Джо Байденом 30 августа. Об этом в среду, 21 июля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Громадське ... подробнее →
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- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
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