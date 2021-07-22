В Мариуполе с августа подорожает проезд в общественном транспорте 22.07.2021 17:00 В Мариуполе исполком горсовета решил повысить стоимость проезда в транспорте с 1 августа. Цена одной поездки на муниципальном и частном автобусе и троллейбусе составит 10 грн, в трамвае – 9 грн, ... подробнее →

В ОРДО готовы трудоустроить свыше 19 000 граждан 22.07.2021 16:00 "Центр занятости ДНР" готов предложить соискателям более 19 тысяч вакансий. Об этом сообщила его "директор" Елена Голобородова. "В базе Республиканского центра занятости содержится 19 330 вакансий ... подробнее →