В прифронтовой Марьинке ранен местный житель23.07.2021 17:00
Житель Марьинки получил осколочные ранения в результате взрыва неустановленного предмета. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области. По предварительным данным, ранения ... подробнее →
ВСУ озвучили потери на Донбассе за год перемирия23.07.2021 16:00
За время перемирия на Донбассе, объявленного почти год назад, погибли 45 военных, 150 были ранены. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные Вооруженных сил Украины. Всего с начала боевых ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса утром 23 июля по данным ГПСУ23.07.2021 15:00
Сегодня к 10 утра линию разграничения на Донбассе через два функционирующих пункта пропуска пересекли почти тысяча человек. Об этом Свободному радио рассказал представитель Госпогранслужбы в составе ... подробнее →
Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?23.07.2021 14:00
Летом европейцы забили тревогу из-за нового штамма коронавируса – «Дельта». Он намного заразнее от предыдущих и быстро распространяется по Европе и миру. В Украине – также ... подробнее →
В Мариуполе строят первый в Украине "стальной" дом23.07.2021 13:00
В Мариуполе продолжается строительство первого в Украине многоквартирного стального дома – проекта победителей конкурса молодых архитекторов Steel Freedom, который проходит при поддержке Группы ... подробнее →
На официальном сайте Олимпиады исправили карту с "российским" Крымом23.07.2021 12:00
Организаторы Олимпийских игр в Токио 2020 исправили карту Украины, на которой ранее указали границу между материковой Украиной и оккупированным РФ Крымом. Как информирует Цензор.НЕТ , ее можно ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля23.07.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 763 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного превышает вчерашний показатель. Прирост идет четвертые сутки подряд, сообщает Минздрав в ... подробнее →
Глава МИД Венгрии посетил линию разграничения на Донбассе23.07.2021 10:00
Председательствующий в Комитете министров Совета Европы министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заверил, что он как можно больше будет помогать Востоку Украины. Об этом он ... подробнее →
В "Дії" возобновили прием заявок от ВПЛ на льготную ипотеку23.07.2021 09:00
На портале «Дія» открыли прием заявлений на второй розыгрыш льготных ипотечных кредитов для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на странице «Дії» в Facebook . ... подробнее →
Хайди Грау подвела итоги заседания ТКГ23.07.2021 08:00
Из-за нерешенных процедурных вопросов политическая рабочая группа ТКГ не смогла провести формальное заседание. Об этом заявила спецпред председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау в четверг, 22 ... подробнее →
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины17:00
- Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе13:00
- На Донбассе более суток сохраняется режим тишины10:00
- ЦИК приняла решение по местным выборам в прифронтовых районах Донбасса09:00
- Раненые участники ООС получат премии ко Дню Независимости17:00
- За сутки в ООС девять нарушений перемирия, погиб военный10:00
- ООН передала в ОРДО 78 тонн гумпомощи08:00
- В "ЛНР" объявили очередные сборы резервистов16:00
- Пяти районам Донецка ограничили подачу воды15:00
- На Донбассе смертельно ранен украинский военный11:00
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины17:00
- Зеленский принял участие в челлендже #здороваукраїна30 (ВИДЕО)15:00
- Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 августа11:00
- На Донбассе более суток сохраняется режим тишины10:00
- ЦИК приняла решение по местным выборам в прифронтовых районах Донбасса09:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- Раненые участники ООС получат премии ко Дню Независимости17:00
- Семенченко объявил бессрочную голодовку16:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Баллотирующийся в Госдуму РФ экс-главарь "ДНР" задекларировал нулевой доход
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме
- Пяти районам Донецка ограничили подачу воды
- Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донбасса
- Пророссийские боевики ранили мирную жительницу Золотого
- На Донбассе смертельно ранен украинский военный
- ООН передала в ОРДО 78 тонн гумпомощи
- В Луганске продлили работу городского транспорта
- В России арестовали беглого "министра ДНР"
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите государственной границы