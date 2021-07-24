В ГПСУ перечислили основания для пересечения границы жителями ОРДЛО без штрафа24.07.2021 17:00
С 24 июля на границе Украины с Россией пограничники не будут применять меры админвлияния к лицам, которые по гуманитарным причинам нарушили порядок въезда / выезда с оккупированных территорий. Об этом ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июля24.07.2021 15:00
За сутки 23 июля в Украине был зафиксирован 745 новых подтвержденных случаев коронавирус. Умерли от болезни 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За прошедшие сутки из-за COVID-19 ... подробнее →
Российский "Первый канал" "вырезал" выход украинской сборной на открытии Олимпиады24.07.2021 13:00
Трансляция российского «Первого канала» церемонии открытия Олимпиады в Токио прервалась на рекламу перед выходом сборной Украины и возобновилась уже после того, как на стадион вышла ... подробнее →
На Луганщине 5 человек пострадали в аварии автобуса Станица Луганская - Харьков24.07.2021 11:00
На Луганщине сегодня, 23 июля, произошло ДТП на автодороге возле Новойдара. Водитель микроавтобуса с шестью пассажирами не справился с управлением, машина съехала в кювет. Об этом сообщает ... подробнее →
Украинская делегация не будет вести переговоры по Донбассу в Минске24.07.2021 10:00
Украинская сторона не согласится на возобновление очного формата переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске. Об этом в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина ... подробнее →
Зеленский ввел в действие санкции против "представительства ДНР" во Франции24.07.2021 09:00
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против французской организации "Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во ... подробнее →
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске09:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
- Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области12:00
- В ДонОГА анонсировали визит Зеленского в Донецкую область15:30
- В Седово спасли очередных "унесенных ветром"15:00
- В ОРДЛО заявили о получении российской вакцины "Спутник Лайт"14:00
- В Минздраве оценили коллективный COVID-иммунитет украинцев09:00
- Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске09:00
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера17:00
- В ОРДО озвучили свои потери за год перемирия16:00
- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
- Сегодня состоится выездное заседаниие СНБО в Донецкой области12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июля11:00
- Из-за аварии в Полтавской области задерживаются 8 поездов10:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- Игровые автоматы на реальные деньги15:00
- Хронические болезни не помеха вакцинации17:00
- Коммуналка летом. Получится ли сэкономить?17:00
- В ОРДО учредили новую "государственную награду"
- Абонентам донецкого "Феникса" добавили "виртуальные" российские номера
- Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе
- "ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты"
- В ОРЛО анонсировали вакцинацию с завтрашнего дня "всех желающих"
- В Седово спасли очередных "унесенных ветром"
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?
- Кабмин ужесточил правила въезда в Украину
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)
- Минреинтеграции запустит бесплатные автобусы на КПВВ у линий разграничения с ОРДЛО и Крымом