Поезд "Днепр - Авдеевка" сократит время в пути25.07.2021 17:00
С 1 августа поезд №826 / 825 "Днепр - Авдеевка" будет курсировать по новому графику. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці" . Региональный поезд курсирует ежедневно (кроме среды). С Днепра он ... подробнее →
Стали известны темы встречи Зеленского и Байдена25.07.2021 15:00
Президенты США и Украины, Джо Байден и Владимир Зеленский, во время своей встречи в Вашингтоне в конце августа обсудят вопросы безопасности, включая энергетическую, и вопросы реформирования, в ... подробнее →
"Шахтер" начал новый сезон с победы над "Ингульцом"25.07.2021 13:00
В первом туре украинской Премьер-лиги в сезоне 2021/2022 донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 переиграл "Ингулец" из Петрово, сообщает УП . Матч прошел в субботу 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский". Уже ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июля25.07.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 285 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это почти в три раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 25 июля. "Среди заболевших: ... подробнее →
В Мариуполе отметили День Нептуна25.07.2021 10:00
В субботу, 24 июля 2021 года, на городском пляже Мариуполя состоялось традиционное празднование Дня Нептуна, сообщает 0629.com.ua . Основу действа составляла театрализованная постановка с участием ... подробнее →
В Раде внесен законопроект о лишении гражданства за российский паспорт25.07.2021 09:00
Украинские нардепы предложили Верховной Раде автоматически лишать гражданства Украины лиц, которые добровольно получили российский паспорт. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте ... подробнее →
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- Зеленский прибыл на Донбасс для участия в выездном заседании СНБО15:00
- Авдеевка отмечает День освобождения от НВФ «ДНР»14:00
- 48 переселенцев получили квартиры в Северодонецке (ВИДЕО)13:00
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