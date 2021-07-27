576 человек прошли через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию "республики" запущено 39 транспортных средств ... подробнее →

Сотрудники "МЧС ДНР" спасли четверых человек, в том числе двоих детей, которых унесло в море на надувном матрасе в Седово. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного "ведомства". "Водолазы группы ... подробнее →

С завтрашнего дня на КПВВ в Станице Луганской можно будет сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщили в КНП "Станично-Луганский ЦПМСП", передает Трибун . Отмечается, что с 28 июля граждане, ... подробнее →

Фильм "Отблеск" украинского режиссера Валентина Васяновича вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля 2021. Такое событие случилось впервые за 30 лет истории кино в Украине, сообщает 24 ... подробнее →

В ТКГ подвели итоги года режима "тишины" на Донбассе 27.07.2021 13:00 Год назад вступил в действие режим прекращения огня на Донбассе. За это время были зафиксированы 1 995 обстрелов. Об этом сообщает Telegram Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ... подробнее →

В ОРЛО заявили об оказании денежной помощи 201 гражданину Украины 27.07.2021 12:00 Более 200 жителей Украины с апреля получили едино разовые денежные выплаты в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины. Об этом ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля 27.07.2021 11:00 В Украине за сутки подтвердили 681 новый случай COVID-19 - все в стране их уже 2249344. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 27 июля. При этом выздоровели за сутки 515 человек (всего - 2184880), а ... подробнее →