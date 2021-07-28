Главарь "ДНР" Денис Пушилин учредил "государственную награду" – орден Святого Владимира. Соответствующий указ № 220 был опубликован сегодня. "Князь Владимир расширил границы своей державы от ... подробнее →

В августе цена на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн/кВт-ч, сообщил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram . "С 1 августа тариф на электроэнергию для населения ... подробнее →

Ростовский областной суд приговорил к 9,5 и 10,5 годам колонии граждан РФ и Армении, которые якобы шпионили в пользу Украины. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности России. "Суд ... подробнее →

В пятницу, 23 июля, вступил в силу важный для деоккупации Крыму документ – закон о коренных народах Украины. Он определяет, кто является коренными народами нашего государства и какие права они ... подробнее →

В МИД назвали страны, открытые для украинских туристов 28.07.2021 13:00 На данный момент 124 страны мира открыли свои границы для путешествий украинских граждан в период пандемии коронавируса. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время ... подробнее →