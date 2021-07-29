«За» и «против» легализации медицинского каннабиса

29.07.2021 17:00

Верховная Рада ушла на каникулы, но перед этим успела принять и провалить несколько важных законов. Так, 13 июля депутаты отказались легализовать медицинский каннабис. Законопроект поддержали 184 ... подробнее →

В ДонОГА анонсировали визит Зеленского в Донецкую область

29.07.2021 15:30

Президент Владимир Зеленский в пятницу совершит рабочую поездку в Донецкую область. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация на своей странице в Facebook в четверг, 29 июля. ... подробнее →

В Седово спасли очередных "унесенных ветром"

29.07.2021 15:00

Спасатели на лодке догнали и вернули на берег катамаран с пятью отдыхающими в Седово, среди них было двое детей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". "Водолазы группы ... подробнее →

В ОРДЛО заявили о получении российской вакцины "Спутник Лайт"

29.07.2021 14:00

На неподконтрольные Украине территории Донбасса прибыла российская однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", заявили в так называемых министерствах здравоохранения непризнанных республик. В "минздраве ... подробнее →

"ДНР" и "ЛНР" ввели собственные "COVID-сертификаты"

29.07.2021 13:00

"Минздравы" групппировок "ДНР" и "ЛНР" заявили об утвержденных документах о вакцинации против COVID-19. В отличие от традиционно синхронных действий подконтрольных РФ "властей", здесь были приняты ... подробнее →

Зеленский сменил командующего ООС на Донбассе

29.07.2021 12:00

Президент Владимир Зеленский в среду, 28 июля, подписал указы о новых кадровых перестановках в секторе национальной безопасности и обороны, сообщает Громадське . Вслед за сменой главнокомандующего ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июля

29.07.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост наблюдается четвертый день подряд, сообщает Минздрав в четверг, 29 июля. "Среди новых случаев: ... подробнее →

В Турции лесные пожары добрались до Анталии (ВИДЕО)

29.07.2021 10:00

В Турции на фоне сильной жары начались масштабные лесные пожары. Они охватили западное и южное побережье и добрались до курортной Анталии, передает LIGA . Сообщается, что возгорание произошло в двух ... подробнее →

Минреинтеграции запустит бесплатные автобусы на КПВВ у линий разграничения с ОРДЛО и Крымом

29.07.2021 09:00

Граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий, будут бесплатно довозить до пунктов пропуска от линии соприкосновения на Донбассе и админлинии с Крымом. Соответствующий проект постановления ... подробнее →

Кабмин ужесточил правила въезда в Украину

29.07.2021 08:00

Кабмин ужесточил правила въезда в Украину в связи с распространением штамма дельта коронавируса, у вакцинированных от COVID-19 будут преимущества. Об этом сообщили министр здравоохранения Виктор Ляшко ... подробнее →

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