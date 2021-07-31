В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей 31.07.2021 17:00 Порядка полутора тысяч человек готовы принять на работу крупнейшие предприятия ОРДО. Об этом сообщили в пресс-службе "центра занятости ДНР". Возглавляет рейтинг крупнейших работодателей непризнанной ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 июля 31.07.2021 15:00 За минувшие сутки в Украине зафиксировано 916 новых случаев коронавируса против 962 днем ранее, сообщает Минздрав в субботу, 31 июля. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 486 человек, ... подробнее →

В Донецкой области произошел взрыв на шахте 31.07.2021 13:00 31 июля в 4:15 утра в поселке Удачное Покровского района Донецкой области на шахте ШУ "Покровское" на глубине 815 метров произошел взрыв, сообщает Цензор.НЕТ . Оперативно на шахту был вызван 10-й ... подробнее →