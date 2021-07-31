В ОРДО опубликовали рейтинг крупнейших работодателей31.07.2021 17:00
Порядка полутора тысяч человек готовы принять на работу крупнейшие предприятия ОРДО. Об этом сообщили в пресс-службе "центра занятости ДНР". Возглавляет рейтинг крупнейших работодателей непризнанной ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 июля31.07.2021 15:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 916 новых случаев коронавируса против 962 днем ранее, сообщает Минздрав в субботу, 31 июля. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 486 человек, ... подробнее →
В Донецкой области произошел взрыв на шахте31.07.2021 13:00
31 июля в 4:15 утра в поселке Удачное Покровского района Донецкой области на шахте ШУ "Покровское" на глубине 815 метров произошел взрыв, сообщает Цензор.НЕТ . Оперативно на шахту был вызван 10-й ... подробнее →
Более 670 человек прошли через гумкоридор под Донецком 30 июля31.07.2021 11:00
671 человек и 103 транспортных средства пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка в пятницу. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию ОРДО ... подробнее →
В Минздраве оценили коллективный COVID-иммунитет украинцев31.07.2021 10:00
Как минимум 40% украинцев являются обладателями антител к коронавирусу. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром общественного здоровья Минздрава Украины . "По состоянию ... подробнее →
Данилов рассказал об итогах заседания СНБО в Краматорске31.07.2021 09:00
Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что на выездном заседании совета в Краматорске было рассмотрено восемь вопросов, сообщает LIGA . Первый вопрос – вопрос реализации госполитики в сфере ... подробнее →
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