Британские ученые разработали сценарии "эволюции" коронавируса

01.08.2021 17:00

Британские исследователи разработали возможные сценарии дальнейших мутаций коронавируса, один из которых предполагает, что смертность нового потенциального штамма составит 35 процентов. Об этом ... подробнее →

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа

01.08.2021 15:00

ОВЕН Для Овнов марта и первой декады апреля неделя эта просто превосходная. На любом поприще вас не будут покидать успех и везение, а буйной фантазии и творческих порывов в это время окажется через ... подробнее →

Народный синоптик рассказал о погоде в августе

01.08.2021 13:00

Согласно расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, температура воздуха в дебюте августа будет умеренной, сообщает Апостроф . Так, с 1 по 3 августа столбики термометров будут показывать ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 августа

01.08.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 484 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост упал почти в два раза по сравнению со вчерашним показателем, сообщает Минздрав в воскресенье, 1 ... подробнее →

В ОРЛО с сегодняшнего дня отменяется комендантский час

01.08.2021 09:00

В ОРЛО Леонид Пасечник издал указ , которым приостановил действие режима комендантского часа на территории ЛНР за исключением Кировска, Первомайска и Славяносербского района, с 1 августа по 1 октября, ... подробнее →

Украинский воин получил осколочное ранение на Донбассе

01.08.2021 08:00

Украинский военный получил осколочное ранение, его состояние средней тяжести. Об этом сообщается на facebook-странице оперативно-тактической группировки "Восток". "Вооруженные формирования РФ ... подробнее →

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