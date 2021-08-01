Британские ученые разработали сценарии "эволюции" коронавируса 01.08.2021 17:00 Британские исследователи разработали возможные сценарии дальнейших мутаций коронавируса, один из которых предполагает, что смертность нового потенциального штамма составит 35 процентов. Об этом ... подробнее →

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 01.08.2021 15:00 ОВЕН Для Овнов марта и первой декады апреля неделя эта просто превосходная. На любом поприще вас не будут покидать успех и везение, а буйной фантазии и творческих порывов в это время окажется через ... подробнее →

Народный синоптик рассказал о погоде в августе 01.08.2021 13:00 Согласно расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, температура воздуха в дебюте августа будет умеренной, сообщает Апостроф . Так, с 1 по 3 августа столбики термометров будут показывать ... подробнее →