В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса 02.08.2021 18:00 Представители эстонской компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, заявили о создании назального спрея против коронавируса BioBloc, который способен противостоять различным штаммам инфекции, ... подробнее →

В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске 02.08.2021 16:00 В РФ утверждают, что возвращение работы ТКГ в очный формат поможет повысить результативность переговоров. Как передате Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель РФ в ТКГ Борис ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа 02.08.2021 14:00 В Украине за сутки подтвердили 265 новых случаев коронавируса - всего в Украине их уже 2253534. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 2 августа. При этом выздоровели за сутки 176 человек (всего - ... подробнее →