В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса02.08.2021 18:00
Представители эстонской компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, заявили о создании назального спрея против коронавируса BioBloc, который способен противостоять различным штаммам инфекции, ... подробнее →
В РФ настаивают на проведении следующего заседания ТКГ в Минске02.08.2021 16:00
В РФ утверждают, что возвращение работы ТКГ в очный формат поможет повысить результативность переговоров. Как передате Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель РФ в ТКГ Борис ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 августа02.08.2021 14:00
В Украине за сутки подтвердили 265 новых случаев коронавируса - всего в Украине их уже 2253534. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 2 августа. При этом выздоровели за сутки 176 человек (всего - ... подробнее →
Автобусы из ОРДО сломались по дороге в Крым02.08.2021 12:00
Около сотни жителей оккупированной части Донбасса, которые ехали в Крым через территорию России, застряли в Ростовской области поздно вечером 1 августа, сообщает телеграм-канал DONTEL . "Сто человек ... подробнее →
На мариупольском пляже пройдет масштабный музыкальный фестиваль02.08.2021 10:00
6 августа в Мариуполе стартует масштабный музыкальный фестиваль восточного побережья Украины MRPL City Festival, сообщает Мариупольский горсовет . В течение трех дней на пляже «Песчаный» ... подробнее →
Правозащитники назвали количество оштрафованных за выезд из ОРДЛО через Россию02.08.2021 08:00
До момента вступления закона об отмене штрафов для жителей отдельных районов Донбасса за выезд через Россию за нарушение этого порядка было оштрафовано как минимум 33 тысячи человек. Такие данные ... подробнее →
- Швейцария передала Украине 1,5 млн COVID-тестов для КПВВ на Донбассе15:00
- НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом14:00
- Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе13:00
- «Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ12:00
- Главарь "ЛНР" опубликовал "реферат" про "исторически русский Донбасс"11:00
- В ОРДО организуют автобусные туры в Россию для голосования на выборах в Думу10:00
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети16:00
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек15:00
- Автомобилисты Мариуполя провели флешмоб ко Дню Независимости Украины (ВИДЕО)10:00
- Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе09:00
- Швейцария передала Украине 1,5 млн COVID-тестов для КПВВ на Донбассе15:00
- НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом14:00
- Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе13:00
- «Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ12:00
- Главарь "ЛНР" опубликовал "реферат" про "исторически русский Донбасс"11:00
- В ОРДО организуют автобусные туры в Россию для голосования на выборах в Думу10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа09:00
- Донецкий "Шахтер"пробился в групповой раунд Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Заря - Рапид: прогноз на матч Лиги Европы17:00
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети16:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области
- На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа
- В Киеве открылся первый саммит Крымской платформы (ВИДЕО)
- Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек
- Главарь "ЛНР" опубликовал "реферат" про "исторически русский Донбасс"
- Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию