В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения09.08.2021 17:00
Во временно оккупированном Донецке начали монтаж колеса обозрения. Об этом сообщает "мэр" города Алексей Кулемзин. "Приступили к монтажу нового колеса обозрения в парке Щербакова. Следим за ... подробнее →
В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе09.08.2021 16:00
Жители подконтрольных Киеву территорий могут сообщать о погибших и пропавших без вести на Донбассе. Об этом заявила "первый заместитель министра иностранных дел ЛНР" Анна Сорока. "Прошу всех, кому ... подробнее →
Сила укола: как вакцины спасли человечество09.08.2021 15:00
Еще две сотни лет назад люди редко доживали до глубокой старости. Многие погибали молодыми от различных инфекций. Эпидемии чумы, холеры, оспы и кори забирали жизни миллионов. Но благодаря вакцинации ... подробнее →
Нацбанк вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины"09.08.2021 14:00
Национальный банк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом в 5 грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ . На аверсе монеты размещены: композиция, ... подробнее →
У Зеленского назвали дату визита Меркель в Украину09.08.2021 13:00
Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит с официальным визитом Украину 22 августа. Об этом пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров написал на своей странице в соцсети ... подробнее →
В Кабмине анонсировали запуск электронного реестра ветеранов09.08.2021 12:00
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина назвала сроки запуска электронного реестра ветеранов. В тестовом режиме его запустят ко Дню Независимости. Об этом министр рассказала в интервью РБК-Украина . ... подробнее →
Жильцы многоквартирного дома в Авдеевке выиграли грант на тепломодернизацию09.08.2021 11:00
Жильцы дома №13 на улице Гагарина благодаря победе в конкурсе "Преобразим Авдеевку вместе!" от общественной организации "Платформа совместных действий" заменят в подъездах старые деревянные окна на ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа09.08.2021 10:00
В Украине за сутки зафиксировано снижение подтвержденных случаев COVID-19. Если накануне коронавирусом заразилось 619 украинцев, то на сегодня это число составляет 300 новых случаев, сообщает ... подробнее →
РФ начинает масштабные военные учения у южных границ Украины09.08.2021 09:00
Специалисты всех родов войск Южного военного округа с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФЛ) начинают неделю масштабных батальонных тактических учений на ... подробнее →
У входа в львовскую кофейню постелили флаг "ДНР"09.08.2021 08:00
Во Львове у недавно открывшейся кофейни при входе лежит флаг "Донецкой народной республики". Посетители, стоя на нем, делают заказ. Фото появилось в Telegram-канале Останній блокпост, сообщает ... подробнее →
- В Донецке столкнулись два междугородних автобуса17:00
- СБУ блокировала на Луганщине агентурную сеть "ЛНР" (ВИДЕО)16:00
- На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое15:00
- Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам14:00
- Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа12:00
- Дети из прифронтовой Попасной побывали в Кабмине11:00
- В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения17:00
- В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе16:00
- Жильцы многоквартирного дома в Авдеевке выиграли грант на тепломодернизацию11:00
- В ОРЛО отсрочили повышение ввозной таможенной пошлины на легковые автомобили16:00
- В Донецке столкнулись два междугородних автобуса17:00
- СБУ блокировала на Луганщине агентурную сеть "ЛНР" (ВИДЕО)16:00
- На Луганщине заканчивают ремонт дороги к КПП Меловое15:00
- Минреинтеграции выплатило помощь 46 освобожденным из плена украинцам14:00
- "Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения13:00
- Свыше 500 человек прошли через гумкоридор Еленовка - Новотроицкое 9 августа12:00
- Дети из прифронтовой Попасной побывали в Кабмине11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа10:00
- Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Генк"09:00
- Зеленский проверил готовность ВСУ к обороне острова Змеиный08:00
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- Автоматическое списание долгов. Как не довести до ареста счетов?12:00
- В ОРЛО ввели новые коронавирусные ограничения
- В ОРДО провели "зарядку с РФ"
- В Донецке загорелся мусорный полигон
- В ГПСУ рассказали о работе КПВВ на Донбассе в пятницу, 6 августа
- В Донецке начали монтаж нового колеса обозрения
- Минздрав рекомендовал сократить интервал между двумя прививками от COVID-19
- Жителям ОРДО разрешили ездить в Ростовскую область без COVID-сертификатов
- В Песках наемники РФ обстреляли автокран ВСУ: один воин погиб, еще один ранен
- В ОРДЛО опубликовали контакты для поиска пропавших без вести на Донбассе
- В Краматорске заработал новый центр массовой вакцинации от COVID-19