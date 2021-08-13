В Сумской области впервые в Украине напечатают дом на 3D-принтере13.08.2021 17:00
В поселке Недригайлов Сумской области впервые в Украине начали печатать дом на 3D-принтере, сообщает ТСН . Отмечается, что в процесс строительства вовлечены 13 создателей чудо-машины из сумской ... подробнее →
Опубликован график движения бесплатных автобусов в Луганской области13.08.2021 16:00
Благотворительная организация ADRA Ukraine опубликовала расписание движения бесплатных автобусов в Луганской области. Маршрут "Благовещенка - Таловое - Красная Таловка - Красный Деркул - Золотаревка ... подробнее →
Завтра женская команда ФК "Шахтер" сыграет свой первый официальный матч13.08.2021 15:00
14 августа в 11:00 женская команда «Шахтера» проведет первый официальный поединок в группе Б Первой лиги. Об этом сообщает сайт ФК "Шахтер" . Соперником станет кропивницкая ... подробнее →
В Краматорске с 1 сентября школьникам отменят плату за проезд13.08.2021 14:00
С 1 сентября школьники Краматорска будут ездить бесплатно по удостоверению на всех городских маршрутах. Льгота для студентов составит 50% стоимости проезда. Такое решение приняли депутаты горсовета. ... подробнее →
Контрразведка СБУ задержала двух экс-боевиков ОРДЛО13.08.2021 13:00
Контрразведчики СБУ во время спецоперации в Одесской и Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных вооруженных формирований, которые причастны к обстрелам позиций сил АТО. Об этом ... подробнее →
У вакцин Pfizer и Moderna обнаружили новые побочные эффекты13.08.2021 12:00
Вакцинированные препаратами Pfizer и Moderna пожаловались на ряд побочных эффектов после прививки. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters. Так, пациенты заявили, что после вакцинации ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 августа13.08.2021 11:00
В Украине за сутки зафиксировано 1 263 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них инфицировались 73 ребенка и 52 медработника. Об этом сообщает Минздрав . Отмечается, что выросло количество ... подробнее →
В России взорвался автобус с пассажирами13.08.2021 10:00
В российском Воронеже прогремел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ - пострадали более десяти человек. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 12 августа. По информации источника агентства в ... подробнее →
За сутки в ООС пять обстрелов, есть раненый13.08.2021 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки сепаратисты осуществили пять обстрелов. Ранен украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба ООС . "В результате обстрелов ... подробнее →
СБУ начала масштабные антитеррористические учения на Донбассе13.08.2021 08:00
С 13 августа начинаются масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины17:00
- Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе13:00
- На Донбассе более суток сохраняется режим тишины10:00
- ЦИК приняла решение по местным выборам в прифронтовых районах Донбасса09:00
- Раненые участники ООС получат премии ко Дню Независимости17:00
- За сутки в ООС девять нарушений перемирия, погиб военный10:00
- ООН передала в ОРДО 78 тонн гумпомощи08:00
- В "ЛНР" объявили очередные сборы резервистов16:00
- Пяти районам Донецка ограничили подачу воды15:00
- На Донбассе смертельно ранен украинский военный11:00
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины17:00
- Зеленский принял участие в челлендже #здороваукраїна30 (ВИДЕО)15:00
- Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 августа11:00
- На Донбассе более суток сохраняется режим тишины10:00
- ЦИК приняла решение по местным выборам в прифронтовых районах Донбасса09:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- Раненые участники ООС получат премии ко Дню Независимости17:00
- Семенченко объявил бессрочную голодовку16:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Баллотирующийся в Госдуму РФ экс-главарь "ДНР" задекларировал нулевой доход
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме
- Пяти районам Донецка ограничили подачу воды
- Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донбасса
- Пророссийские боевики ранили мирную жительницу Золотого
- На Донбассе смертельно ранен украинский военный
- ООН передала в ОРДО 78 тонн гумпомощи
- В Луганске продлили работу городского транспорта
- В России арестовали беглого "министра ДНР"
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите государственной границы