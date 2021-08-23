Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию23.08.2021 17:00
Сегодня в Киеве состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос оккупации полуострова Россией. Участники мероприятия подписали совместный документ – декларацию, сообщает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа23.08.2021 15:00
По состоянию на утро понедельника, 23 августа, в Украине зафиксировано 610 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 434 человека, умерли 17 человек. Об этом говорится в ... подробнее →
В Киеве открылся первый саммит Крымской платформы (ВИДЕО)23.08.2021 13:00
В Киеве 23 августа начал работу первый саммит Крымской платформы. Целью этого международного механизма называется детализация и внедрение в дальнейшем стратегии деоккупации Крыма, сообщает ... подробнее →
В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области23.08.2021 11:00
Сегодня, 23 августа, в день Государственного флага Украины в Краматорском парке "Юбилейный" был торжественно поднят самый большой флаг Украины в Донецкой области. Об этом сообщает Восточный вариант . ... подробнее →
За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин23.08.2021 10:00
За прошедшие сутки, 22 августа, наемники российско-оккупационных войск 5 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, один боец ВСУ погиб. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ... подробнее →
На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО23.08.2021 09:00
На территории Попаснянской теробщины (Луганская область), завершено строительство радиотелевизионной станции. Таким образом украинский контент снова станет доступным на части оккупированных территорий ... подробнее →
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