Заря - Рапид: прогноз на матч Лиги Европы

25.08.2021 17:00

В четверг, 26 августа, луганская Заря проведет ответный матч в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы-2021/22 против венского Рапида, сообщает iSport.ua . Поединок пройдет в Запорожье на ... подробнее →

Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети

25.08.2021 16:00

На странице оккупационной администрации Донецка в соцсети вчера появилось поздравление с Днем независимости Украины. Об этом сообщил офицер СБУ Анатолий Штефан, передает Depo.Донбасс . "Примите ... подробнее →

В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек

25.08.2021 15:00

В отдельных районах Донецкой области к утру 25 августа медики обнаружили 342 новых случая коронавируса. Кроме этого, от осложнений умерли 40 пациентов. Об этом сообщает так называемый ... подробнее →

В Минздраве анонсировали привилегии для вакцинированных украинцев

25.08.2021 14:00

Министерство здравоохранения Украины рассматривает введение привилегий для вакцинированных от коронавируса украинцев. В частности, для введения таких послаблений в Минздраве будут ориентироваться на ... подробнее →

COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»

25.08.2021 13:00

Летом количество людей в мире, заразившихся коронавирусом, перевалило за 200 миллионов. Больше всего больных в США, Индии, Бразилии, России, Франции и Великобритании. Несмотря на усилия медиков, штамм ... подробнее →

На Луганщине пять тысяч человек спели "Червону руту" (ВИДЕО)

25.08.2021 12:00

23 августа, во время празднования Дня Государственного Флага северодончане и гости города установили рекорд Украины. Об этом сообщает "Трибун" . Так, одновременно песню Владимира Ивасюка "Червона ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 августа

25.08.2021 11:00

В Украине за сутки зафиксировано 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них заразились 46 детей и 10 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за минувшие ... подробнее →

Автомобилисты Мариуполя провели флешмоб ко Дню Независимости Украины (ВИДЕО)

25.08.2021 10:00

В Мариуполе автомобилисты-патриоты провели флешмоб к Юбилею Независимости Украины. Об этом сообщает Мариуполь Сити . Участники сообщества D2Mariupol сформировали из автомобилей Герб Украины. Видео ... подробнее →

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе

25.08.2021 09:00

За прошедшие сутки, 24 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. Так, вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники ... подробнее →

Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу

25.08.2021 08:00

Трехсторонняя контактная группа проведет заседание на уровне глав делегаций уже 26 августа. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ во вторник, 24 августа. "25 августа после непродолжительного ... подробнее →

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