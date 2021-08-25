Министерство здравоохранения Украины рассматривает введение привилегий для вакцинированных от коронавируса украинцев. В частности, для введения таких послаблений в Минздраве будут ориентироваться на ... подробнее →

В отдельных районах Донецкой области к утру 25 августа медики обнаружили 342 новых случая коронавируса. Кроме этого, от осложнений умерли 40 пациентов. Об этом сообщает так называемый ... подробнее →

На странице оккупационной администрации Донецка в соцсети вчера появилось поздравление с Днем независимости Украины. Об этом сообщил офицер СБУ Анатолий Штефан, передает Depo.Донбасс . "Примите ... подробнее →

В четверг, 26 августа, луганская Заря проведет ответный матч в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы-2021/22 против венского Рапида, сообщает iSport.ua . Поединок пройдет в Запорожье на ... подробнее →

COVID-19 становится «пандемией невакцинированных» 25.08.2021 13:00 Летом количество людей в мире, заразившихся коронавирусом, перевалило за 200 миллионов. Больше всего больных в США, Индии, Бразилии, России, Франции и Великобритании. Несмотря на усилия медиков, штамм ... подробнее →