В Северодонецке проведут забег в память о погибших защитниках Украины26.08.2021 17:00
28 августа в Северодонецке состоится Всеукраинский патриотический забег в память о погибших воинах «Чту воинов, бегу за героев Украины». Об этом сообщает ЛугОГА . К спортивному ... подробнее →
На пляжах Мариуполя установили контейнеры для пластиковых отходов26.08.2021 16:00
На всех пляжах Мариуполя появились контейнеры для сбора пластиковых отходов в виде рыб. Пластик будут собирать каждую неделю и вывозить на переработку. Об этом рассказала руководитель Зеленого совета ... подробнее →
Швейцария передала Украине 1,5 млн COVID-тестов для КПВВ на Донбассе26.08.2021 15:00
Швейцария передала Украине в качестве гуманитарной помощи 1,5 млн тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает телеканал "Дом" . Тесты будут использовать на контрольных пунктах въезда-выезда на линии ... подробнее →
НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом26.08.2021 14:00
Оккупационные войска РФ 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое под Бахмутом. Об этом сообщает ДонОГА Со стороны ВФ РФ в сторону Травневого в 18.40 было осуществлено 2 ... подробнее →
Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе26.08.2021 13:00
Делегация депутатов Европейского Парламента посетила район проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Иностранных гостей сопровождал заместитель командующего объединенных сил полковник Михаил ... подробнее →
«Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ26.08.2021 12:00
«Ощадбанк» продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка . Отмечается, что карты «Ощадбанка» внутренне ... подробнее →
Главарь "ЛНР" опубликовал "реферат" про "исторически русский Донбасс"26.08.2021 11:00
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник опубликовал так называемую "аналитическую статью", в которой попытался доказать, что Донбасс "всегда был русским", передает ОстроВ . Текст, написанный главой ... подробнее →
В ОРДО организуют автобусные туры в Россию для голосования на выборах в Думу26.08.2021 10:00
Террористическая организация "ДНР" будет организовывать бесплатные поездки в Ростовскую область для участия в голосовании на выборах в Госдуму РФ. Об этом заявила руководитель одной из организаций ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа26.08.2021 09:00
В Украине за сутки зафиксирован 1 581 новый подтвержденный случай коронавируса. Количество инфицирований за минувшие 24 часа выросло почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Так, ... подробнее →
Донецкий "Шахтер"пробился в групповой раунд Лиги чемпионов (ВИДЕО)26.08.2021 08:00
Донецкий "Шахтер" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов в Харькове играл с "Монако". Поединок завершился вничью со счетом 2:2, что позволило "горнякам" пробиться в групповой раунд ... подробнее →
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