На пляжах Мариуполя установили контейнеры для пластиковых отходов 26.08.2021 16:00 На всех пляжах Мариуполя появились контейнеры для сбора пластиковых отходов в виде рыб. Пластик будут собирать каждую неделю и вывозить на переработку. Об этом рассказала руководитель Зеленого совета ... подробнее →

НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом 26.08.2021 14:00 Оккупационные войска РФ 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое под Бахмутом. Об этом сообщает ДонОГА Со стороны ВФ РФ в сторону Травневого в 18.40 было осуществлено 2 ... подробнее →