Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top01.09.2021 18:00
Поклонникам азартных игр непросто определить безопасный зал. Рейтинг лучших площадок создается на базе оценки разнообразных параметров. Гэмблерам хочется найти безопасный процесс игры и выгодные ... подробнее →
Делегация из Литвы посетила Авдеевку01.09.2021 17:00
Воплощение совместных литовско-украинских проектов в Донецкой области обсудили глава ДонОГА Павел Кириленко вместе с министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышевым на встрече с ... подробнее →
СБУ обнаружила в прифронтовой Марьинке тайник боевика НВФ "Пятнашка"01.09.2021 16:00
СБУ обнаружила новый тайник оружия вблизи линии разграничения: среди изъятого - почти 3000 патронов различного калибра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "СБУ продолжает системную работу по ... подробнее →
Путин заговорил о России с полумиллиардным населением01.09.2021 15:00
Население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском ... подробнее →
Зеленский в США презентовал план трансформации Украины01.09.2021 14:00
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США принял участие в презентации Плана трансформации Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента . "Мы имеем четкое видение, какой должна ... подробнее →
Microsoft объявила дату релиза Windows 1101.09.2021 13:00
Операционная система Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года. Дату выхода релиза Microsoft сообщила в своем корпоративном блоге, передает LIGA . Процесс бесплатного обновления до Windows 11 начнется 5 ... подробнее →
В ОРДО опубликовали программу праздничных мероприятий ко Дню освобождения Донбасса01.09.2021 12:00
Программу мероприятий ко Дню освобождения Донбасса опубликовал в своем Telegram так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин. Согласно опубликованной афише, митинг начнется в 8:30 у памятника маршалу ... подробнее →
В Мариуполе ввели скидку на проезд в маршрутках для учащихся01.09.2021 11:00
С 1 сентября в маршрутных такси Мариуполя начинает действовать 50% скидка на проезд для школьников и студентов дневной формы обучения. Ученики смогут ездить за полцены в будни с 07:00 до 16:00. Об ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 сентября01.09.2021 10:00
В Украине за прошедшие сутки выявили 2 075 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 1 сентября. "Среди новых ... подробнее →
Instagram удалила пост "главы парламента Крыма" о Захарченко01.09.2021 09:00
Социальная сеть Instagram удалила публикацию на странице спикера российского парламента Крыма Владимира Константинова, в которой он писал о годовщине смерти главаря группировки «ДНР» ... подробнее →
Украина и США подписали соглашение по оборонному партнерству01.09.2021 08:00
В Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Об этом в Twitter сообщил президент ... подробнее →
- В Мариуполе выявили сеть сбыта контрафактного алкоголя15:00
- Жителей ОРЛО предупредили об особом порядке работы КПП на границе с Россией13:00
- В прифронтовом Майорске запустили бесплатный автобус на Бахмут и Светлодарск11:00
- Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых09:00
- "Власти" Луганска запретили продажу алкоголя во время празднования Дня города17:00
- "Пенсионный фонд ЛНР" завтра проведет горячую линию для предпринимателей15:00
- В Краматорске приглашают на бесплатные курсы чешского языка14:00
- На Донетчине из-за обстрела боевиков ограничено движение поездов12:00
- В Донецке произошел пожар на металлургическом заводе11:00
- В ОРДО заявили о ранении двух жителей Донецка10:00
- Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике17:00
- Минздрав разрешил COVID-вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства16:00
- В Мариуполе выявили сеть сбыта контрафактного алкоголя15:00
- Евросоюз предоставил украинским полицейский технику на 3,4 млн евро14:00
- Жителей ОРЛО предупредили об особом порядке работы КПП на границе с Россией13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 сентября12:00
- В прифронтовом Майорске запустили бесплатный автобус на Бахмут и Светлодарск11:00
- Дания отменила все COVID-ограничения10:00
- Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых09:00
- Портал "Дия" временно приостановил работу08:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска
- В ОРДЛО приехал российский олигарх, которого называют спонсором "русской весны" на Донбассе
- В ОРДЛО анонсировали ликвидацию "таможни" между "ДНР" и "ЛНР"
- СБУ блокировала канал поставки наркотиков в ОРДО
- Названо количество членов НВФ, воспользовавшихся программой "Тебя ждут дома"
- В Донецке произошел пожар на металлургическом заводе
- Жителей ОРЛО предупредили об особом порядке работы КПП на границе с Россией
- На шахте ОРДО под завалом погиб горняк
- На шахте в ОРЛО погибли девять человек
- "ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"