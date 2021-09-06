В ОРДО обнародовали адреса участков в РФ для голосования на выборах в Госдуму06.09.2021 17:00
Так называемый "народный совет ДНР" опубликовал список избирательных участков в РФ, на которых жители ОРДО с российским гражданством смогут очно проголосовать на выборах в Госдуму РФ. Об этом ... подробнее →
Умер один из свидетелей по делу о катастрофе рейса MH1706.09.2021 16:00
Один из свидетелей по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, скончался несколько недель назад. Об этом сообщают СМИ со ссылкой ... подробнее →
В ОРДО сочинили "гимн Иловайска"06.09.2021 15:00
Оккупированный Иловайск, который накануне отметил свое 152-летие, впервые получил "гимн", в создании которого непосредственное участие приняли сотрудники Донецкого государственного академического ... подробнее →
В Минздраве оценили вероятность введения локдауна в Украине06.09.2021 14:00
В Минздраве допускают введение локдауна в Украине в ноябре из-за растущей заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире 1+1 сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. "В ближайшее время Украина ... подробнее →
Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?06.09.2021 13:00
В сентябре ученики и студенты вернулись за парты. Часть из них впервые познакомилась со своими коллегами и педагогами вживую. Ведь в прошлом году обучение во многих заведениях было дистанционным. А ... подробнее →
Поярков рассказал о состоянии Кравчука06.09.2021 12:00
Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно уехал в Германию на реабилитацию после сложной операции. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал художник, блогер и телеведущий Сергей Поярков, ... подробнее →
Мариуполь хотят соединить с Покровском новой железнодорожной магистралью06.09.2021 11:00
В Мариуполь планируют провести новую железнодорожную магистраль Покровск - Курахово - Шахта "Южнодонбасская" - Волноваха - Мариуполь. Об этом во время рабочего визита в Мариуполь заявил министр ... подробнее →
ХК "Донбасс" одержал первую победу в Лиге чемпионов06.09.2021 10:00
"Донбасс" в матче с французским "Руаном" добыл первую в истории украинского хоккея победу в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-центр донецкого клуба. "Донбасс" начал игру очень активно. "Руану" ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября06.09.2021 09:00
В Украине за сутки выявили 773 новых заражений коронавирусом, что немного меньше, чем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 630 человек. Об этом в понедельник, 6 сентября, ... подробнее →
Дочь главаря боевиков "ДНР" отдохнула на курорте в Дубае (ВИДЕО)06.09.2021 08:00
Одна из дочерей главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина Илона отдохнула на курорте в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующие фото и видео из элитного отдыха 17-летней девушки публикует ... подробнее →
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