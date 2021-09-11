Смартфоны Xiaomi перестали работать в Крыму 11.09.2021 17:00 Производитель смартфонов Xiaomi заблокировал свои аппараты в некоторых странах мира, которые попали под санкции крупных мировых держав. В частности, ограничения коснулись Кубы, Ирана, Сирии, Северной ... подробнее →

777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота 11.09.2021 16:00 777 Original: как зарегистрироваться и играть на деньги Как играть в казино онлайн Украина Регистрация и депозит в казино Украина онлайн Во что играть в онлайн казино на реальные ... подробнее →

В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе (ВИДЕО) 11.09.2021 15:00 В Кировском районе Донецка на нефтебазе прогремел взрыв. Об этом сообщил "руководитель городской администрации" Алексей Кулемзин. Для ликвидации возникшего в результате инцидента пожара на место ... подробнее →