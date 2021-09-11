Смартфоны Xiaomi перестали работать в Крыму11.09.2021 17:00
Производитель смартфонов Xiaomi заблокировал свои аппараты в некоторых странах мира, которые попали под санкции крупных мировых держав. В частности, ограничения коснулись Кубы, Ирана, Сирии, Северной ... подробнее →
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В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе (ВИДЕО)11.09.2021 15:00
В Кировском районе Донецка на нефтебазе прогремел взрыв. Об этом сообщил "руководитель городской администрации" Алексей Кулемзин. Для ликвидации возникшего в результате инцидента пожара на место ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 сентября11.09.2021 13:00
За минувшие сутки в Украине выявили 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса, что на пару сотен больше, чем за день до этого. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ... подробнее →
США выразили готовность присоединиться к переговорам по Донбассу11.09.2021 11:00
Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к переговорам по Донбассу и в Нормандском формате, и вне его. С таким заявлением выступила в пятницу, 10 сентября, заместитель госсекретаря США по ... подробнее →
На Донбассе погиб украинский воин, трое ранены11.09.2021 10:00
За минувшие сутки противник восемь раз обстреливал позиции украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС. В районе Попасная противник трижды вел огонь с автоматических ... подробнее →
Названы фильмы-кандидаты в номинацию на премию Оскар от Украины11.09.2021 09:00
Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение в категорию Международный полнометражный фильм премии Оскар. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Госкино. В ... подробнее →
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- Стали известны итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу12:00
- С 8 по 10 октября вся "ЛНР" останется без электроэнергии11:00
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