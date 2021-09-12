Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября12.09.2021 17:00
ОВЕН У Овнов марта неделя благоприятна по многим направлениям. На работе ответственность и желание преуспеть сделают свое дело, и вы окажетесь в более выгодном положении. А еще в этот период можно ... подробнее →
В Мариуполе стартовал фестиваль театрального искусства12.09.2021 15:00
Вчера в Мариуполе стартовал фестиваль театрального искусства «Театральная брама», передает MRPL.city . 11 сентября жители и гости города уже увидели захватывающую рок-оперу «Белая ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 сентября12.09.2021 13:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 2 196 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в воскресенье, 12 сентября. ... подробнее →
Оккупанты обвинили ВСУ во взрыве на донецкой нефтебазе12.09.2021 11:00
"Первый заместитель министра информации ДНР" Даниил Безсонов заявил, что причиной взрыва на нефтебазе в Донецке стал сброс взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата ВСУ. "С утра над ... подробнее →
Двое украинских воинов погибли в результате обстрелов российских войск12.09.2021 10:00
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погибли двое военнослужащих ВСУ, еще девять ранены, один получил боевое травмирование, сообщает ... подробнее →
Зеленский подписал указ о социальной помощи ветеранам и семьям погибших защитников Украины12.09.2021 09:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах обеспечения социальной защиты ветеранов войны и семей погибших военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба президента. "Этим указом глава ... подробнее →
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- Стали известны итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу12:00
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