В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским26.09.2021 17:00
Президент России Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет Лента.ру 26 сентября. "Президент Российской ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября26.09.2021 15:00
ОВЕН У Овнов марта со среды дела пойдут великолепно, а общение будет подпитывать вас энергией. Вы щедро станете одаривать свое ближайшее окружение хорошим настроением и внедрять в их ряды оптимизм и ... подробнее →
ЮНИСЕФ запускает на Донетчине пилотный проект по телемедицине (ВИДЕО)26.09.2021 13:00
В Краматорске начинает работу пилотный проект ЮНИСЕФ по телемедицине. Цель проекта — дистанционный патронаж пациентов с помощью специального цифрового устройства, передает "Суспільне. Донбас" . ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 сентября26.09.2021 11:00
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 26 сентября, зафиксировано 4 647 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 983 человека, 69 умерло. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ... подробнее →
За минувшие сутки наемники РФ четыре раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один воин26.09.2021 10:00
За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 раза применив запрещенные Минскими договоренностями вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ... подробнее →
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса (ВИДЕО)26.09.2021 09:00
Украинский боксер Александр Усик уверенно одолел британца Энтони Джошуа на поединке в Лондоне. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO и стал новым чемпионом мира в ... подробнее →
- Оккупированная Ясиноватая осталась без воды16:00
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"13:00
- "Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников12:00
- Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе11:00
- В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса10:00
- В центре Мариуполя установили часы с курантами17:00
- В ТКГ началась работа в профильных подгруппах15:00
- Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки14:00
- В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование13:00
- Названа общая сумма долга теплопоставщиков Донетчины10:00
- С 1 октября Украина полностью перейдет на электронные больничные17:00
- Оккупированная Ясиноватая осталась без воды16:00
- Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма15:00
- В Кабмине назвали три этапа внедрения накопительных пенсий14:00
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"13:00
- "Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников12:00
- Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе11:00
- В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября09:00
- Шахтер сыграл вничью с Интером (ВИДЕО)08:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Стали известны дальнейшие планы РФ в отношении ОРДЛО
- В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром в понедельник 27 сентября
- Опубликован проект приказа МОЗ об обязательной вакцинации
- Возле ж/д вокзала Луганска появилась остановка автобусов до закрытого КПВВ "Счастье"
- Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки
- В Мариуполе 32 семьи переселенцев получили ключи от квартир
- В ТКГ началась работа в профильных подгруппах
- В центре Мариуполя установили часы с курантами