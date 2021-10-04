В Киеве задержали боевика НВФ "Оплот"

04.10.2021 17:00

В Киеве задержан участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Он входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО. Об ... подробнее →

На Донетчине стартовала акция по сбору отработанных батареек

04.10.2021 16:00

С 4 по 11 октября в Бахмутской городской ТГ пройдет экологическая акция "Потребляй сознательно", в рамках которой все желающие смогут сдать на гарантированную переработку отработанные батарейки в ... подробнее →

На Луганщине провели велопробег вдоль линии разграничения (ВИДЕО)

04.10.2021 15:00

В Луганской области состоялся велопробег вдоль линии разграничения. Участником акции мог стать каждый желающий. Всего собралось более полусотни человек, сообщает телеканал "Дом" . Из Попасной до ... подробнее →

В оккупированных Ровеньках третью неделю не могут наладить водоснабжение

04.10.2021 14:00

Водоснабжение Ровеньков и части Свердловского района приостановилось из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". "3 октября в 18:30 в связи с порывом на ... подробнее →

В Славянске анонсировали круглый стол о подорожании проезда

04.10.2021 13:00

В среду, 6 октября, в 13:00 в здании Славянской военно-гражданской администрации (здание городского совета) пройдет круглый стол с участием местных пассажирских перевозчиков. Об этом во время ... подробнее →

На Донетчине состоялся Первый Нью-Йоркский литературный фестиваль

04.10.2021 12:00

Двухдневный фестиваль "Настоящие имена. Настоящие истории" прошел в прифронтовом селе Нью-Йорк на Донбассе, которое недавно вернуло себе историческое название. Об этом сообщил руководитель Донецкой ... подробнее →

В "ДНР" подняли стоимость растаможки автомобилей

04.10.2021 11:00

НВФ "ДНР" увеличили стоимость растаможивания автомобилей. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Растаможка увеличивалась вдвое на авто старше 7 лет. Вместо 0,3, ставка теперь 0,6 евро за 1 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 октября

04.10.2021 10:00

В Украине на выходных резко сократилось количество выявленных случаев коронавируса. Так, в воскресенье его выявили у 4821 человека, что значительно меньше, чем днем ранее, когда выявили менее восьми ... подробнее →

В Израиле сделали обязательной третью прививку от коронавируса

04.10.2021 09:00

Израиль стал первой страной, где необходима вакцинация бустерной дозой для получения сертификата вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что тем, кто не получил ... подробнее →

"Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" на НСК "Олимпийский"

04.10.2021 08:00

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в матче 10 тура украинской Премьер-лиги сыграли вничью со счетом 0:0, сообщает УП . Поединок прошел в воскресенье 3 ноября на НСК "Олимпийский" в Киеве. В первом ... подробнее →

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