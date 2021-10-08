Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада08.10.2021 17:00
ВСУ впервые проведут военный парад в Луганской области. Об этом сообщает Луганская ОГА. "14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины впервые в ... подробнее →
В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет08.10.2021 16:00
Подконтрольный боевикам оператор мобильной связи "Лугаком" предупредил о возможных перебоях в работе телекоммуникационного оборудования в период трехдневного отключения электроэнергии в ОРЛО. Об этом ... подробнее →
Верховная Рада избрала нового спикера08.10.2021 15:00
Народные депутаты избрали Руслана Стефанчука главой Верховной Рады вместо отозванного накануне с этой должности Дмитрия Разумкова, сообщает УП . Назначение первого вице-спикера Стефанчука спикером ... подробнее →
В Славянске открылся второй пункт массовой вакцинации от COVID-1908.10.2021 14:00
Второй по счету пункт массовой вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в Славянске сегодня, 8 октября. Об этом сообщает глава ВГА Славянска Вадима Ляха в Facebook . Пункт вакцинации будет ... подробнее →
Зеленский помиловал 31 осужденного защитника Украины08.10.2021 13:00
Президент Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного украинского военного. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента. "Принимая во внимание степень ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 октября08.10.2021 12:00
В Украине за сутки выявили 16 362 новых случаях коронавируса, что более, чем на тысячу превышает показатель минувшего дня. Об этом в пятницу, 8 октября сообщила пресс-служба Минздрава . За сутки: - ... подробнее →
ФК "Шахтер" открыл в Киеве детскую футбольную школу08.10.2021 11:00
Футбольный клуб «Шахтер» открыл в Киеве свою первую футбольную школу для мальчиков и девочек от 7 до 12 лет. Об этом сообщается на сайте клуба. Отмечается, что Shakhtar Pro — ... подробнее →
В Мариуполе стартует всеукраинский форум ветеранов (ВИДЕО)08.10.2021 10:00
В Мариуполе сегодня пройдет масштабный форум "Всеукраинский диалог Ветераны-общество", сообщает 24 канал . В рамках события состоится диалог ветеранов, приехавших из разных городов, с мэрами: Львова ... подробнее →
На Луганщине заложили "Румынскую рощу"08.10.2021 09:00
Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Украине ... подробнее →
В Киеве найден мертвым нардеп Поляков08.10.2021 08:00
В ночь на пятницу, 8 октября умер народный депутат Антон Поляков. Об этом сообщает Нацполиция. "Сегодня, 8 октября, в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы ... подробнее →
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