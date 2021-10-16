В Бахмуте открыли современный кабинет МРТ16.10.2021 17:00
Во втором корпусе многопрофильной больницы интенсивного лечения Бахмута открыли современный кабинет магнитно-резонансной томографии, сообщает Свободное радио . Он будет действовать как филиал ... подробнее →
На Авдеевском коксохиме произошел пожар16.10.2021 15:00
В Донецкой области пожарные ликвидировали пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 16 октября. Указано, что на предприятии возникло возгорание ... подробнее →
Донбасское дерби: Шахтер разгромил Зарю со счетом 6:1 (ВИДЕО)16.10.2021 13:00
В стартовом поединке 11-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер на НСК "Олимпийский" разгромил луганскую Зарю, сообщает iSport.ua . Уже на 11-й минуте Шахтер начал свою голевую феерию благодаря ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 октября16.10.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 983 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного меньше вчерашнего показателя. Прирост снижается два дня подряд, сообщает Минздрав в ... подробнее →
Сутки в ООС: 8 нарушений режима "тишины", ранен украинский воин16.10.2021 10:00
За минувшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает ... подробнее →
Донецкая и еще три области Украины переходят с понедельника в красную зону16.10.2021 09:00
В Украине еще четыре области переходят в красную зону адаптивного карантина. Такое решение приняла госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов. С 18 октября ... подробнее →
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