В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов18.10.2021 17:00
Полицейские с помощью планшетов будут проверять цифровые СOVID-сертификаты в "Дії", а также их бумажные варианты. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины ... подробнее →
В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте18.10.2021 16:00
"Красная" зона, которая действует на территории Донецкой области с сегодняшнего дня, предусматривает усиление карантинных ограничений. Наряду с теми требованиями, которые регламентируются ... подробнее →
Украина получила очередную партию военной помощи из США (ВИДЕО)18.10.2021 15:00
В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США украинским Вооруженным силам. Об этом сообщает телеканал Дом . В частности, телеканал обнародовал видео с ... подробнее →
Шахтер — Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов18.10.2021 14:00
Донецкий Шахтер сойдется в домашнем противостоянии против мадридского Реала в третьем туре Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Карло ... подробнее →
Боевики заблокировали базу СММ ОБСЕ в Горловке18.10.2021 13:00
Члены незаконных вооруженных формирований заблокировали международных наблюдателей на передовой патрульной базе в оккупированной Горловке. Об этом сказано в оперативном отчете миссии. Отмечается, ... подробнее →
Бывший узник "ДНР" Козловский рассказал жителям Европы о российской агрессии18.10.2021 12:00
Украинский ученый-религиовед Игорь Козловский, переживший плен в застенках "ДНР", рассказал жителям Германии, Франции и Люксембурга о российской агрессии и ситуации на оккупированной территории ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 октября18.10.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 9 524 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на 2 тысячи меньше вчерашнего показателя и минимум с 11 октября, сообщает Минздрав в ... подробнее →
В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)18.10.2021 10:00
В сети опубликовали видео момента задержания российского боевика Андрея Косяка, который недавно был задержан военнослужащими ВСУ на линии разграничения недалеко от Золотого. Запись опубликовал в своем ... подробнее →
В Славянске поддержали флешмоб "Батько наш Бандера" (ВИДЕО)18.10.2021 09:00
Общественные организации "Слов’янська січ" и "Єдина родина Донеччини" присоединились к флешмобу "Батько наш Бандера". Об этом сообщает телеграм-канал "Патриот Донбасса" . Флешмоб "Батько наш ... подробнее →
В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины18.10.2021 08:00
Несмотря на приостановку работы в оккупированном Донецке, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает свою деятельность на неподконтрольной украинской власти части Луганской области. Об ... подробнее →
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