Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА 30.10.2021 15:00 Донецкий Шахтер получил точную копию Кубка УЕФА, которая была изготовленная в Италии, сообщает iSport.ua . Голкипер команды Андрей Пятов и директор по футболу Дарио Срна представили трофей. Стоит ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября 30.10.2021 13:00 За минувшие сутки в Украине обнаружили 26 198 новых случаев коронавируса, а с начала пандемии - 2 904 872. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 30 октября. Также за минувшие сутки: - ... подробнее →