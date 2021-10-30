Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек30.10.2021 17:00
За неделю линию разграничения через КПВВ на Донбассе смогли пересечь всего 3105 человек и 142 транспортных средства. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Через дорожный коридор ... подробнее →
Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА30.10.2021 15:00
Донецкий Шахтер получил точную копию Кубка УЕФА, которая была изготовленная в Италии, сообщает iSport.ua . Голкипер команды Андрей Пятов и директор по футболу Дарио Срна представили трофей. Стоит ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября30.10.2021 13:00
За минувшие сутки в Украине обнаружили 26 198 новых случаев коронавируса, а с начала пандемии - 2 904 872. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 30 октября. Также за минувшие сутки: - ... подробнее →
Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе30.10.2021 11:00
Вооруженные Силы Украины используют имеющееся у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и лишь в ответ на нарушения режима тишины на Донбассе со стороны ... подробнее →
Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных30.10.2021 10:00
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов, ранены пять военных. Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 30 октября. Пострадаших ... подробнее →
В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»30.10.2021 09:00
Селидовская громада стала первой на территории Донецкой области, где появились мультифункциональные спортивные площадки, построенные в рамках президентской программы «Здоровая Украина», ... подробнее →
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