"Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации31.10.2021 17:00
Российская вакцина "Спутник Лайт", которую активно используют в ОРДЛО, должна использоваться только при ревакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС . "В ... подробнее →
Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії"31.10.2021 15:00
В приложении и на портале госуслуг "Дія" упростили получение COVID-сертификата. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации 31 октября. "Правительство упростило получение ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября31.10.2021 13:00
ОВЕН Апрельских Овнов ждут приятные сюрпризы, новые знакомства и неожиданные выгодные предложения. Ко всему произошедшему в эти дни следует отнестись очень внимательно. Нечто необычное может повлечь ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября31.10.2021 11:00
За минувшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксированы 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1108, медработников – 178). Об этом сообщает ... подробнее →
В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)31.10.2021 10:00
Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил. На этот раз - в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ... подробнее →
Украина перешла на зимнее время31.10.2021 09:00
В 4.00 31 октября часы в Украине перевели на час назад. Об этом напоминает Цензор.НЕТ . Стрелки передвигают осенью и весной, в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта, с 1981 ... подробнее →
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