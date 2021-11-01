В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса 01.11.2021 17:00 Уже в декабре будет запущен первый участок троллейбусного сообщения между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Область получит ... подробнее →

Арахамия рассказал о грядущих ротациях в Кабмине 01.11.2021 15:00 В среду парламент должен рассмотреть кадровые вопросы в Кабмине. Об этом заявил на Согласительном совете глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ . "Нас ждет ряд кадровых ... подробнее →