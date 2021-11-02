Реал – Шахтер: анонс и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов02.11.2021 17:00
В среду 3 ноября донецкий "Шахтер" в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов на выезде встретится с мадридским "Реалом", сообщает ТСН . Поединок состоится на "Сантьяго Бернабеу" в столице ... подробнее →
Названо число абитуриентов из ОРДЛО и Крыма, поступивших в украинские вузы02.11.2021 16:00
В Министерстве образования и науки сообщили , что со временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса в украинские учреждения высшего образования в текущем году на обучение было зачислено более ... подробнее →
Ярош стал советником главкома ВСУ02.11.2021 15:00
Командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош сообщил , что назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-майора Валерия ... подробнее →
Почти 300 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 1 ноября02.11.2021 14:00
Сто тридцать три человека, прибывшие в ОРДО с подконтрольной Украине территории, прошли через гуманитарный коридор в Еленовке южнее Донецка в понедельник, 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →
Опубликованы спутниковые снимки скопления войск РФ на границе с Украиной02.11.2021 13:00
Обнародованы спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной. Соответствующие снимки ... подробнее →
Кабмин перечислил более 670 млн гривен на зарплаты шахтерам02.11.2021 12:00
На погашение зарплат горняков 1 ноября на государственные шахты перечислили 671,4 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики. "Сумма была перечислена в запланированный срок, о ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября02.11.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели почти 20 тысяч человек, а скончались от осложнений COVID-19 700 человек. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава . Также за ... подробнее →
В Дії появились сертификаты ПЦР-тестов02.11.2021 10:00
В приложении Дія теперь можно получить COVID-сертификат на основании ПЦР-теста. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Дія и медицинские лаборатории ДИЛА, Эскулаб, Смартлаб ... подробнее →
На Донбассе погиб украинский воин02.11.2021 09:00
За прошедшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →
Стали известны результаты выборов мэра Харькова02.11.2021 08:00
Территориальная избирательная комиссия объявила Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. За него проголосовали 146 240 избирателей (50,66%). Об этом сообщает Телеграм-канал Политика Страны . ... подробнее →
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