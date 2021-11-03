В "ДНР" анонсировали повышение зарплат и пенсий с 1 января 2022 года03.11.2021 17:00
Повышение пенсий и зарплат планируется в ОРДО с января 2022 года. Об этом сегодня на круглом столе по вопросам реализации программы социально-экономического развития на 2022-2024 гг. в Донецке сообщил ... подробнее →
На Донетчине уже 19 громад обзавелись "шерифами"03.11.2021 16:00
В Донецкой области полицейские офицеры громады вместе с руководителями территориальных подразделений полиции провели презентации проекта «Полицейский офицер громады» в Мирноградской, ... подробнее →
Рада отправила в отставку пять министров03.11.2021 15:00
Верховная Рада на заседании в среду, 3 ноября, начала рассмотрение кадровых вопросов в правительстве, сообщает Корреспондент.net . В отставку были отправлены пять министров Кабмина: глава Минэкологии ... подробнее →
Россия расширила "цитрусовые санкции" против Турции03.11.2021 14:00
Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России лимонов производства турецкой компании "Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi" после того, как в них было обнаружено превышение ... подробнее →
В ЛугОГА показали новый дом для переселенцев в Рубежном (ВИДЕО)03.11.2021 13:00
Дом для переселенцев в Рубежном на 107 квартир будет готов к концу года. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Фейсбуке . Дом по улице Строителей имеет три подъезда на 107 ... подробнее →
Прифронтовую Авдеевку посетила военная делегация из Швеции03.11.2021 12:00
В район проведения ООС приехала делегация во главе с Директором Департамента планирования, политики и финансирования Вооруженных сил Швеции генерал-майором Леной Перссон-Херлитц, сообщает ... подробнее →
В МинВОТ рассказали о ходе вакцинации жителей ОРДЛО и Крыма03.11.2021 11:00
По состоянию на 1 ноября 8269 жителей ВОТ получили прививку от коронавируса на территории, подконтрольной украинской власти. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 ноября03.11.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей, что превышает показатели вчерашнего дня. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава . "За сутки ... подробнее →
Львовские ученые изобрели пероральную COVID-вакцину03.11.2021 09:00
Украинские ученые из львовского Института биологии клеток изобрели пероральную вакцину от коронавируса, которая может использоваться в виде таблетки, спрея или микстуры. Вакцина проходит испытания в ... подробнее →
Министр обороны Таран подал заявление об отставке03.11.2021 08:00
Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. "Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление ... подробнее →
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